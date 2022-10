Κόσμος

Halloween στη Σεούλ: Δεκάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου (εικόνες)

Δεκάδες νεκροί από ποδοπάτημα μέχρι θανάτου σε εορτασμό του Halloween στη Νότια Κορέα.

Σε 146ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από ποδοπατήματα κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το Χάλογουιν σε μια κεντρική συνοικία πρωτεύουσα Σεούλ, και 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι πυροσβεστικές αρχές, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται διαρκώς.

Πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση δήλωσε ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ τόνισε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Η τραγωδία συνέβη περίπου στις 22:20 το βράδυ του Σαββάτου, τοπική ώρα (18:20 ώρα Ελλάδας), καθώς ένα τεράστιο πλήθος κόσμου ξεχύθηκε σημειώθηκε στην περιοχή Ιταεγούν μια κεντρική συνοικία της πρωτεύουσας για τους εορτασμούς του Χάλογουιν.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε 140 ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες.

Οι πυροσβεστικές αρχές στην Σεούλ ανακοίνωσαν αρχικά ότι δεκάδες άνθρωποι νοσηλεύτηκαν για καρδιακή ανακοπή. Ένας πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για δύο θανάτους.

Στην Νότια Κορέα, οι εργαζόμενοι διάσωσης αναφέρουν καρδιακή ανακοπή έως ότου ένας γιατρός ανακοινώσει επίσημα τον θάνατο ενός ατόμου.

Οι φετινοί εορτασμοί του Χάλογουιν είναι οι πρώτοι μετά την πανδημία Covid-19.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap δείχνουν πάνω από δώδεκα ανθρώπους να κείτονται σε έναν δρόμο, με διασώστες να τους βοηθούν. Πλάνα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολλούς ανθρώπους να δέχονται πρώτες βοήθειες από υπαλλήλους διάσωσης και ιδιώτες πολίτες στο σημείο.

Σε ένα βίντεο φαίνονται περίπου 20 πτώματα καλυμμένα με σεντόνια ή κουβέρτες. Άλλα θύματα μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρα.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-Γέολ προήδρευσε έκτακτης συνάντησης με κορυφαίους βοηθούς και διέταξε την αποστολή ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης στο σημείο, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ανέφερε το Yonhap .

