Παναθηναϊκός: “ισοπέδωσε” τον Βόλο στο “Πανθεσσαλικό”

Ισοπεδοτικός ήταν ο Παναθηναϊκός στον Βόλο, που έκανε έχοντας χιλιάδες φιλάθλους του στο πλευρό του το ιστορικό 10 στα 10 στο Πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 5-1 στον Βόλο, κάνοντας το ιστορικό 10 στα 10 στο ελληνικό πρωτάθλημα και μένοντας μόνος και αήττητος στην κορυφή της Superleague, μία εβδομάδα μαλιστα πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Στο κατάμεστο από οπαδούς του Τριφυλλιού, Πανθεσσαλικό στάδιο, δεκάδες χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού, έκαναν την ατμόσφαιρα να... θυμίζει "Λεωφόρο".

Στο «ντυμένο» στα... πράσινα «Πανθεσσαλικό Στάδιο» -με την παρουσία 16.000 φίλων του Παναθηναϊκού στις εξέδρες- οι παίκτες του «τριφυλλιού» ήταν κυριαρχικοί από το πρώτο λεπτό κι έφτασαν στο 10ο τρίποντό τους, χάρις στα δύο γκολ του Παλάσιος προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το αυτογκόλ του Εσκοβάλ στο 63’, το πλασέ του Τσέριν στο 67’ και το τέρμα του Σπόραρ στο 76’. Ο Νοκέρ με πέναλτι στο 84’ σημείωσε το γκολ της τιμής για τη θεσσαλική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με μεγάλη ένταση τον αγώνα και μόλις στο 3ο λεπτό, από ατομική ενέργεια του Σπόραρ, ο Βέρμπιτς δοκίμασε το σουτ απ’ το όριο της περιοχής, στέλνοντας την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Η πίεση των «πράσινων» παρέμεινε σε πολύ υψηλό επίπεδο, με τον Μπερνάρ κινητήριο μοχλό και στο 15’ ήρθε άλλη μια τελική από τον Βέρμπιτς, ο οποίος σούταρε έξω απ’ την περιοχή με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ.

Στο 24’ οι παίκτες του Παναθηναϊκού γύρισαν την μπάλα με πολύ υπομονή έξω απ’ την περιοχή του Κλέιμαν, με τον Παλάσιος να σεντράρει εξαιρετικά προς τον Σπόραρ που έκανε το γυριστό, αλλά ο γκολκίπερ του Βόλου έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά και μπλόκαρε στη γωνία του.

Η επιμονή του Παναθηναϊκού δικαιώθηκε στο 39’ σε μία πολύ γρήγορη αντεπίθεση, με τον Παλάσιος να παίρνει την μπάλα απ’ τον Μπερνάρ, να «χορεύει» ακολούθως την άμυνα του Βόλου και να εκτελεί με το εξωτερικό φάλτσο, στη δεξιά γωνία του Κλέιμαν, κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Αργεντινός σημείωσε ένα ακόμη ομορφότερο γκολ, ξεσηκώνοντας το γήπεδο. Από ελεύθερο του Μπρινιόλι, κατέβασε την μπάλα με το στήθος έξω απ’ την περιοχή, την έστρωσε μπροστά του και δίχως σκεφτεί δεύτερη φορά, σούταρε με το αριστερό σημαδεύοντας την αριστερή γωνία του Κλέιμαν για το «πράσινο» 2-0.

Ο Βόλος προσπάθησε να βγάλει «αντίδραση» στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, χάνοντας μία πολύ καλή ευκαιρία με τον Οζέγκοβιτς στο 48ο λεπτό. Στο 52’ ο Σπόραρ έστρωσε την μπάλα με το στήθος τον Τσέριν που πλάσαρε λίγο άουτ, ενώ στο 57’ από τη χαμηλή σέντρα-σουτ του Βέρμπιτς, ο Κλέιμαν απομάκρυνε σε κόρνερ.

Στο 60’ από λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Φερνάντες γύρισε την μπάλα προς τον Λούνα που σούταρε πάνω από τα δοκάρια, ενώ τρία λεπτά αργότερα (63’) οι «πράσινοι» έφτασαν και σε τρίτο γκολ, όταν από το γύρισμα του Μπερνάρ και το σουτ του Χουάνκαρ, η μπάλα χτύπησε στο πόδι του Εσκοβάλ και κατέληξε στα δίκτυα.

Η β’ βοηθός κα Κουρουμπύλια έδειξε στην αρχή οφσάιντ, θεωρώντας πως ο Βέρμπιτς επηρέαζε τη φάση όμως ο VAR Γκορτσίλας, κάλεσε τον Σιδηρόπουλο να δει ξανά τη φάση. Ο Δωδεκανήσιος ρέφερι έκανε on field review κι έκρινε πως δεν υπήρχε «εμπλοκή» του Βέρμπιτς στη φάση, κατακυρώνοντας το γκολ για το «πράσινο» 3-0.

Στο 67’ ο Παναθηναϊκός έφτασε σε ακόμη ένα γκολ, όταν από φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή κι απόκρουση του Κλέιμαν στο τακουνάκι του Σπόραρ, ο Τσέριν πήρε το «ριμπάουντ» και πλάσαρε ψύχραιμα για το «πράσινο» 4-0. Εννέα λεπτά αργότερα (76’) ο Μπερνάρ έβγαλε εξαιρετική ασίστ προς τον Σπόραρ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει με πολύ ωραίο πλασέ το 5-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 83’ ο διαιτητής Σιδηρόπουλος, έπειτα από υπόδειξη του VAR κι on field review, έδωσε πέναλτι για μαρκάρισμα του Σένκεφελντ στον Τσοκάνη, με τον Νοκέρ να ευστοχεί από τα έντεκα μέτρα ένα λεπτό αργότερα (84’) και να μειώνει στο τελικό 1-5.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Μπαριέντος, Φερνάντες - Τσέριν

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Εσκοβάλ, Σιέλης, Λούνα (85’ Ουές), Τσοκάνης, Μπαριέντος (72’ Ματίγια), Πάολο Φερνάντες (85’ Μπακόκιο), Μεθκίδα (46’ Νοκέρ), Ντέλετιτς, Οζέγκοβιτς (71’ Κούτσιας).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες (86’ Κώτσιρας), Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρουμπέν (78’ Τσόκαϊ), Τσέριν, Μπερνάρ (86’ Γκάνεα), Παλάσιος, Βέρμπιτς (69’ Κουρμπέλης), Σπόραρ (78’ Ιωαννίδης).

