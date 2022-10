Κοινωνία

Βιασμός στο Παλαιό Φάληρο: ταυτοποιήθηκε ο “δράκος με το τατουάζ”

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη για τους βιασμούς στο Παλαιό Φάληρο. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στην υπόθεση του "δράκου" του Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η οποία έχει επιληφθεί προανακριτικά δύο υποθέσεων βιασμών (απόπειρα και τετελεσμένη) σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών, που διαπράχθηκαν πρώτες πρωινές ώρες της 23-10-2022 στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων.

Σε βάρος του 45χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό τετελεσμένο και σε απόπειρα, με χρήση βίας, απειλή όπλου και αρπαγή.

Τον κατηγορούμενο ταυτοποίησε, μετά από ενδελεχή έρευνα, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι ο αλλοδαπός, που φέρει ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στο δεξί χέρι του, έχει διαφύγει, πιθανότατα, στην Αλβανία και για αυτό τον λόγο αναμένεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον φερόμενο «βιαστή με το τατουάζ» του Παλαιού Φαλήρου μία νέα καταγγελία για απόπειρα βιασμού στην ίδια περιοχή έφερε στο φως η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα".

Η περιγραφή για τα χαρακτηριστικά του άνδρα μοιάζουν με τις περιγραφές που έχουν δώσει οι άλλες δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη έδωσε την ίδια περιγραφή δράστη με αυτή της 34χρονης που κατήγγειλε ότι βιάστηκε 3 ώρες αργότερα, στην ίδια περιοχή από άγνωστο.

Μιλάει καλά ελληνικά, είναι μετρίου αναστήματος, κοντοκουρεμένος και διέκρινε και αυτή το χαρακτηριστικό τατουάζ στο δεξί του μπράτσο.

