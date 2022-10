Πολιτική

Καστελλόριζο: τουρκικές ακταιωροί παραβίασαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα

Προκλήσεων συνέχεια απο΄την Άγκυρα. Τουλάχιστον 10 ιστιοφόρα με τουρκικές σημαίες, έφτασαν κοντά στο Καστελλόριζο.

Οι τουρκικές προκλήσεις δεν έχουν σταματημό, τόσο από αέρα όσο και από τη θάλασσα, με τουρκικές ακταιωρούς να παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Open, πλήθος ιστιοφόρων και ακταιωρών με τουρκική σημαία έφτασαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και συγκεκριμένα στο Καστελλόριζο.

Το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου, όταν τουλάχιστον 10 ιστιοφόρα με τουρκική σημαία και τουρκικές ακταιωροί έφτασαν στη θαλάσσια περιοχή της Μεγίστης και έπλευσαν για ώρα κοντά στην βραχονησίδα Μεγάλο Μαύρο Ποϊνί

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως τα πλοία έμειναν στα ελληνικά χωρικά ύδατα τουλάχιστον για 10 λεπτά.

