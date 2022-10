Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν την pole position

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολλανδός "πιλότος" πανηγύρισε την 6η του φετινή pole position για το Grand Prix του Μεξικού.

Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την "pole position" για το γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού. Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά, τα οποία διεξήχθησαν στην πίστα "Autodromo Hermanos Rodriguez", και θα βρίσκεται στην εκκίνηση για τον 20ό (από τους 22) αγώνα της χρονιάς με στόχο να σημειώσει τη 14η νίκη του στη σεζόν και να κάνει αποκλειστικά δικό του το σχετικό ρεκόρ, το οποίο μοιράζεται αυτή τη στιγμή με τους Μίκαελ Σουμάχερ και Σεμπάστιαν Φέτελ.

Ο Ολλανδός «πιλότος» θα έχει πλάι του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον Τζορτζ Ράσελ με Mercedes που σημείωσε την δεύτερη καλύτερη επίδοση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος τόσο στο Q1, όσο και στο Q2, κατετάγη τρίτος με το δεύτερο «ασημένιο βέλος». Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής θα έχει δίπλα του στην δεύτερη σειρά της εκκίνησης τον... γηπεδούχο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull, ο οποίος θα προσπαθήσει να γίνει ο πρώτος Μεξικανός που θα πάρει τη νίκη στον αγώνα της πατρίδας του.

Η πρώτη δεκάδα των χρονομετρημένων δοκιμαστικών για το γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού έχει ως εξής:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:17.775 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 0.304 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 0.309 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 0.353 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 0.576 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) + 0.626 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 0.780 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 0.946 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) + 1.164 Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 1.235