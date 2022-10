Κόσμος

Daily Mail: Θύμα κατασκοπείας η Λιζ Τρας;

Σύμφωνα με το δημοσίευμα στη Daily Mail, πότε φέρεται να έπεσε θύμα η Λιζ Τρας και ποια η εμπλοκή Πούτιν.



Θύμα κατασκοπείας φέρεται να έπεσε η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας στο διάστημα που ήταν υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Συγκεκριμένα, η εφημερίδα μεταδίδει ότι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στο προσωπικό τηλέφωνο της Τρας, ενώ στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για πράκτορες που εικάζεται ότι ενεργούσαν για λογαριασμό του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε «άκρως απόρρητες λεπτομέρειες» των διαβουλεύσεων της Τρας με ξένους συμμάχους, πέραν των προσωπικών μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν με τον στενό συνεργάτη της, τον Κουάζι Κουάρτενγκ, ο οποίος αργότερα διορίστηκε υπουργός Οικονομικών, αναφέρει το δημοσίευμα.

Τα μηνύματα φέρονται να αφορούσαν συζητήσεις της τότε επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας με υπουργούς Εξωτερικών άλλων χωρών σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τις αποστολές οπλικών συστημάτων, υποστηρίζει η Daily Mail.

Η βρετανική εφημερίδα, που επικαλείται πηγές που δεν κατονομάζει, κάνει λόγο για λήψη μηνυμάτων που αφορούν διάστημα έως και ενός έτους.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ αρκέστηκε να δηλώσει πως «η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρά συστήματα για την προστασία από κυβερνοαπειλές. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται τακτικές ενημερώσεις σε υπουργούς για ζητήματα ασφαλείας και δίδονται συμβουλές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και τον μετριασμό των κυβερνοαπειλών».

Η παραβίαση του προσωπικού τηλεφώνου της Λιζ Τρας ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της για την ηγεσία του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, αναφέρει η Daily Mail.

Η Τρας εξελέγη πρωθυπουργός αλλά παραιτήθηκε ύστερα από μόλις 44 ημέρες. Την διαδέχθηκε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ.

Στο δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας αναφέρεται ότι τα μηνύματα στα οποία απέκτησαν πρόσβαση οι χάκερ περιελάμβαναν επικρίσεις των Τρας και Κουάρτενγκ για τον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, υπογραμμίζοντας «ενδεχόμενο κίνδυνο εκβιασμού».

πηγή: Daily Mail

