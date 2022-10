Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Υπέρπτηση τουρκικού drone στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζουν τις προκλήσεις με υπερπτήσεις πάνω από νησιά του Αιγαίου οι γείτονες. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κώστας Λάβδας για την φιλοπολεμική ρητορική της Τουρκίας.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Κυριακή 30 Οκτωβρίου, στις 07:57, πάνω από την Κανδαλιούσσα, στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Υπενθυμίζεται ότι ακόμη και ανήμερα της εθνικής μας επετείου, για την 28η Οκτωβρίου, οι γείτονας δε σταμάτησαν την προκλητική συμπεριφορά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, πέντε τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά 14 παραβιάσεις στο βορειοανατολικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Για τις τουρκικές προκλήσεις δεν έχουν σταματημό, τόσο από αέρα όσο και από τη θάλασσα, με τουρκικές ακταιωρούς να παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα αναφέρθηκε ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κώστας Λάβδας μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Στούντιο με θέμα" τόνισε ότι μέχρι να διεξαχθούν οι τουρκικές εκλογές θα έχουμε συνεχώς προσκλήσεις και πιέσεις από την Τουρκία. Και συμπλήρωσε: "Πρέπει να έχουμε μία στρατηγική για να τις αντιμετωπίζουμε, Οχι βήμα βήμα αλλά συνολικά.. Ωστε να μη συρθούμε σε πρόκληση όπως θέλει η Τουρκία".

Ειδήσεις σήμερα:

Ιεράπετρα: Βράχος καταπλάκωσε ξενοχοδείο - Μία νεκρή και ένα παιδί τραυματισμένο

Νάνσι Πελόζι: Το μήνυμα της μετά την επίθεση σε βάρος του συζύγου της

Σεισμός στην Κεφαλονιά