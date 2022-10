Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ζάκυνθο

Η σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 10:49 στα ανοικτά της Ζακύνθου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 58 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του χωριού Αγίου Λέοντα και είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Απο τη δόνηση δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Το πρωί της Κυριακής άλλη μία δόνηση καταγράφηκε στα Επτάνησα. Συγκεκριμένα, σεισμός 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Κεφαλονιάς.

Η δόνηση ήταν σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο της περιοχής, στα 30 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,9 χιλιόμετρα.

