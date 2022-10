Life

“Το Πρωινό”: Λιάγκας - Μπέζος σε μία μοναδική συνέντευξη! (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Ο Γιώργος Λιάγκας συναντά τον Γιάννη Μπέζο, στη σκηνή του Θεάτρου Άνεσις, όπου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΘΕΑ», και το αποτέλεσμα της συνέντευξης είναι άκρως αποκαλυπτικό.

Αύριο, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο δημοφιλής ηθοποιός μιλά από καρδιάς για τη ζωή του, δεν διστάζει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και να σχολιάσει την επικαιρότητα, με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Οι καταγγελίες κατά των φίλων και συναδέλφων του, η άποψή του για τους λαϊκούς και τραπ καλλιτέχνες, το ενδεχόμενο επιστροφής της σειράς «Οι Απαράδεκτοι», ο χαρακτηρισμός «σνομπ» που του έχει αποδοθεί, η σύντομη πορεία του στην πολιτική ζωή της χώρας, αλλά και ο νέος του ρόλος ως τηλεοπτικός παρουσιαστής, είναι μερικά μόνο από τα θέματα για τα οποία μιλά ο Γιάννης Μπέζος, σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

