Ρωσία: Ψευδείς οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ για τους λόγους εξόδου από τη συμφωνία με τα σιτηρά

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον επέπληξε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους ψευδείς ισχυρισμούς, όπως τους χαρακτήρισε, σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να αναστείλει τη συμμετοχή της σε μια συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ για την εξαγωγή σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

«Η αντίδραση της Ουάσινγκτον στην τρομοκρατική επίθεση στο λιμάνι της Σεβαστούπολης είναι πραγματικά απαράδεκτη» έγραψε ο Ανατόλι Αντόνοφ στην εφαρμογή Telegram. «Δεν έχουμε δει οποιαδήποτε σημάδια καταδίκης των απερίσκεπτων ενεργειών του ουκρανικού καθεστώτος».

«Όλες οι ενδείξεις πως Βρετανοί στρατιωτικοί ειδικοί ενεπλάκησαν στην οργάνωση του μαζικού πλήγματος με τη χρήση drones έχουν αγνοηθεί» είπε ο Αντόνοφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τη ρωσική κίνηση «απλώς απαράδεκτη», λέγοντας ότι θα αυξήσει τον υποσιτισμό, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τα τρόφιμα ως όπλο.

«Οποιαδήποτε ενέργεια από τη Ρωσία να διαταράξει αυτές τις κρίσιμης σημασίας εξαγωγές σιτηρών είναι ουσιαστικά μια δήλωση πως άνθρωποι και οικογένειες σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα για τρόφιμα αλλιώς θα πεινάσουν» ανέφερε σε μια δήλωση ο Άντονι Μπλίνκεν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως η Ουκρανία επιτέθηκε στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας κοντά στη Σεβαστούπολη στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας με 16 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) νωρίς το πρωί χθες, Σάββατο, και πως Βρετανοί «ειδικοί» του Πολεμικού Ναυτικού βοήθησαν στον συντονισμό της τρομοκρατικής επίθεσης.

Η Μόσχα κατηγόρησε επίσης προσωπικό του βρετανικού ΠΝ για τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στους αγωγούς αερίου Nord Stream τον περασμένο μήνα, έναν ισχυρισμό που απέρριψε ως ψευδή το Λονδίνο υποστηρίζοντας ότι επινοήθηκε προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τις αποτυχίες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

