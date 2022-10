Κοινωνία

Μετρό - Γραμμή 4: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών

Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί και για πόσο, λόγω εργασιών στον σταθμό του Μετρό "Κολωνάκι".

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 01.11.2022 έως 30.11.2022 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

ΦΑΣΗ 1- ΥΠΟΦΑΣΗ Α’

α) Τον ολικό αποκλεισμό της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Σκουφά έως τη συμβολή της με την οδό Τσακάλωφ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σκουφά.

β) Τον ολικό αποκλεισμό της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με το δυτικό τμήμα της οδού Πλ. Φιλικής Εταιρείας έως τη συμβολή της με την οδό Τσακάλωφ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Τσακάλωφ.

γ) Το σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ, ελάχιστου πλάτους 4,50 μ. περίπου από τη συμβολή της με την οδό Σκουφά έως τη συμβολή της με την οδό Κανάρη με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κανάρη.

δ) Το χαρακτηρισμό ως αδιεξόδου της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ από την οδό Ηροδότου έως τον εργοταξιακό αποκλεισμό.





ΦΑΣΗ 1- ΥΠΟΦΑΣΗ Β’

α) Τον ολικό αποκλεισμό της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Σκουφά έως τη συμβολή της με την οδό Κανάρη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κανάρη.

β) Τον ολικό αποκλεισμό της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κανάρη έως τη συμβολή της με την οδό Τσακάλωφ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Τσακάλωφ.

γ) Το σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ, ελάχιστου πλάτους 4,50 μ. περίπου από τη συμβολή της με την οδό Σκουφά έως τη συμβολή της με την οδό Τσακάλωφ με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος, με ταυτόχρονη αντιδρόμηση του τμήματος αυτού με φορά κίνησης προς Τσακάλωφ.

δ) Το χαρακτηρισμό ως μονόδρομου της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ από την οδό Τσακάλωφ προς και έως την οδό Ηροδότου.

ΦΑΣΗ 1- ΥΠΟΦΑΣΗ Γ’

α) Τον ολικό αποκλεισμό της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Σκουφά έως τη συμβολή της με την οδό Τσακάλωφ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σκουφά.

β) Τον ολικό αποκλεισμό της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με το δυτικό τμήμα της οδού Πλ. Φιλικής Εταιρείας έως τη συμβολή της με την οδό Τσακάλωφ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Τσακάλωφ.

γ) Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ, ελάχιστου πλάτους 4,50 μ. περίπου από τη συμβολή της με την οδό Σκουφά έως τη συμβολή της με την οδό Κανάρη με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κανάρη.

δ) Τον χαρακτηρισμό ως αδιεξόδου της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ από την οδό Ηροδότου έως τον εργοταξιακό αποκλεισμό.

ΦΑΣΗ 1- ΥΠΟΦΑΣΕΙΣ Α’, Β’, Γ’

α) Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Κανάρη στα 4,00 μ. περίπου από το ύψος της οδού Σόλωνος έως την συμβολή της με την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

β) Τον ολικό αποκλεισμό του ανατολικού τμήματος της οδού Πλ. Φιλικής Εταιρείας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ έως τη συμβολή της με την οδό Καψάλη.

γ) Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος του νότιου τμήματος της οδού Πλ. Φιλικής Εταιρείας ελάχιστου πλάτους στα 3,00 μ. περίπου από τη συμβολή της με την οδό Κουμπάρη έως τη συμβολή της με την οδό Καψάλη, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

δ) Την υποχρεωτική πορεία με στροφή δεξιά των οχημάτων από Κανάρη προς δυτικό τμήμα της οδού Πλ. Φιλικής Εταιρείας, από Σκουφά προς Ηρακλείτου, από νότιο τμήμα της οδού Πλ. Φιλικής Εταιρείας προς Καψάλη, από Νεοφύτου Βάμβα προς Καψάλη και από Πατριάρχου Ιωακείμ προς Ηροδότου.

ε) Την υποχρεωτική πορεία με στροφή αριστερά των οχημάτων από Π. Αναγνωστόπουλου προς Πατριάρχου Ιωακείμ.

στ) Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Κανάρη και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής, καθώς και πέριξ της Πλ. Φιλικής Εταιρείας.

ζ) Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της οδού Κανάρη από Σέκερη και έως το δυτικό τμήμα της οδού Πλ. Φιλικής Εταιρείας, επί της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος πέριξ της οδού Πλ. Φιλικής Εταιρείας , επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος του νότιου τμήματος της οδού Πλ. Φιλικής Εταιρείας από Κουμπάρη έως Νεοφύτου Βάμβα, και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της Καψάλη από Νεοφύτου Βάμβα έως Ηροδότου, επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Ηροδότου από Καρνεάδου έως Πατριάρχου Ιωακείμ, επί της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος της Ηροδότου από Καρνεάδου και για μήκος 20,0 μ. περίπου, και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της Ηρακλείτου από Σκουφά έως Σόλωνος.

ΦΑΣΗ 2

α) Το σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος με ελάχιστο πλάτος εκάστης λωρίδας στα 3,75 μ. περίπου της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κανάρη και ανατολικού τμήματος της Πλ. Φιλικής Εταιρείας με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηροδότου.

β) Το σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος με ελάχιστο πλάτος στα 3,50 μ. περίπου του ανατολικού τμήματος της Πλ. Φιλικής Εταιρείας με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

γ) Το σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος με ελάχιστο πλάτος στα 4,00 μ. περίπου του δυτικού τμήματος της Πλ. Φιλικής Εταιρείας με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

δ) Τον ολικό αποκλεισμό του νότιου τμήματος της Πλ. Φιλικής Εταιρείας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κουμπάρη έως τη συμβολή της με την οδό Καψάλη.

ε) Την υποχρεωτική πορεία με στροφή δεξιά των οχημάτων από δυτικό τμήμα της Πλ. Φιλικής Εταιρείας προς Κουμπάρη και από Νεοφύτου Βάμβα προς Καψάλη.

στ) Την υποχρεωτική πορεία με στροφή αριστερά ή δεξιά των οχημάτων από Σκουφά προς Πατριάρχου Ιωακείμ.

ζ) Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

η) Την απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

θ) Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος πέριξ της Πλ. Φιλικής Εταιρείας, επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος του δυτικού τμήματος της Πλ. Φιλικής Εταιρείας από Κανάρη έως Κουμπάρη, και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της Καψάλη από Νεοφύτου Βάμβα έως Ηροδότου, επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Ηροδότου από Καρνεάδου έως Πατριάρχου Ιωακείμ, επί της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος της Ηροδότου από Καρνεάδου και για μήκος 20,0 μ. περίπου, επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Πατριάρχου Ιωακείμ από Τσακάλωφ έως Κανάρη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κανάρη.

ι) Το χαρακτηρισμό ως αδιεξόδου του ανατολικού τμήματος της Πλ. Φιλικής Εταιρείας από την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ έως τον εργοταξιακό αποκλεισμό.

ΦΑΣΗ 3

α) Το σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος με ελάχιστο πλάτος εκάστης λωρίδας στα 3,75 μ. περίπου της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κανάρη και ανατολικού τμήματος της Πλ. Φιλικής Εταιρείας με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηροδότου.

β) Το σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Κανάρη στα 3,50 μ. περίπου και για μήκος 45,00 μ. περίπου έως τη συμβολή της με το δυτικό τμήμα της Πλ. Φιλικής Εταιρείας με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

γ) Το σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος του δυτικού τμήματος της Πλ. Φιλικής Εταιρείας στα 4,00 μ. περίπου με κατάληψη της αριστερής και δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

δ) Τον ολικό αποκλεισμό του νότιου τμήματος της Πλ. Φιλικής Εταιρείας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κουμπάρη έως τη συμβολή της με την οδό Καψάλη.

ε) Τον ολικό αποκλεισμό της οδού Καψάλη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Νεοφύτου Βάμβα έως τη συμβολή της με την οδό Νεοφύτου Δούκα.

στ) Την υποχρεωτική πορεία με στροφή δεξιά των οχημάτων από δυτικό τμήμα της οδού Φιλικής Εταιρείας προς Κουμπάρη.

ζ) Την υποχρεωτική πορεία με στροφή αριστερά ή δεξιά των οχημάτων από Σκουφά προς Πατριάρχου Ιωακείμ.

η) Την υποχρεωτική πορεία ευθεία των οχημάτων από Νεοφύτου Βάμβα προς το ανατολικό τμήμα της Πλ. Φιλικής Εταιρείας.

θ) Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Κανάρη και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

ι) Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και πέριξ της Πλ. Φιλικής Εταιρείας.

ια) Την απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

ιβ) Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος πέριξ της Πλ. Φιλικής Εταιρείας, επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος του ανατολικού τμήματος της Πλ. Φιλικής Εταιρείας από Νεοφύτου Βάμβα έως Πατριάρχου Ιωακείμ, επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Πατριάρχου Ιωακείμ από Τσακάλωφ έως Κανάρη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

