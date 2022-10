Παράξενα

Βέλγιο: μειώστε το ντούς για... εξοικονόμηση ενέργειας

Η έρευνα συστήνει να μειωθεί η διάρκεια του ντους από 9 σε 5 λεπτά.

Mειώστε το χρόνο που κάνετε ντους για να εξοικονομήσετε ενέργεια είναι το μήνυμα που στέλνει το ολλανδικό ίδρυμα Milieu Centraal.

Οι Βέλγοι περνούν κατά μέσο όρο εννέα λεπτά στο ντους. Για να μειωθεί ο λογαριασμός, αυτή η διάρκεια θα πρέπει να ελαττωθεί κατά τέσσερα λεπτά και επομένως να μην υπερβαίνει τα πέντε λεπτά.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όφελος 128 ευρώ στον λογαριασμό, σύμφωνα με στοιχεία του Milieu Centraal -το οποίο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον- που αναπαράγονται από τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, μια τέτοια ενέργεια οδηγεί στην εξοικονόμηση 15.000 λίτρων ζεστού νερού και 618 kWh φυσικού αερίου σε ετήσια βάση. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο ίδρυμα, το πλύσιμο των ρούχων στους 30°C έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση 50% λιγότερης ενέργειας από ότι εάν πλένονται στους 40°C.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του βελγικού πρακτορείου ειδήσεων, ειδικοί ζητούν να επιστρέψουν τα δημόσια λουτρά στη βελγική πρωτεύουσα λόγω του αυξανόμενου κόστους, ώστε όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό να έχουν ένα μέρος να πλυθούν.

Σήμερα, περίπου το 10% του πληθυσμού των Βρυξελλών δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση σε νερό, αναφέρει η Πολίν Μπακέρ, ειδική σε θέματα λειψυδρίας στο ULB. Πρόκειται για πολίτες που έχουν στέγαση, αλλά μπορεί να δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους ή να έχουν προβλήματα με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και για εκείνους που δεν έχουν στέγη και πρέπει να βρουν μέρη για να πλυθούν και να φροντίσουν τον εαυτό τους.

Η Πολίν Μπακέρ και η συνάδελφός του, Σοφί Ρισέλ, έχουν ερευνήσει τους τύπους χώρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πολλά σημεία θα μπορούσαν να διατεθούν σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

«Αυτό το θέμα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι παράγοντες στην επίλυσή του», σημειώνουν.

