Πάμπλο Μάρι: Πήρε εξιτήριο μετά το μαχαίρωμα

Καλά στην υγεία του είναι ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, που τραυματίστηκε σε επίθεση σε σούπερ μάρκετ.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής Πάμπλο Μάρι, που μαχαιρώθηκε την Πέμπτη μαζί με άλλα πέντε άτομα σε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Ασάγκο έξω από το Μιλάνο, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στις 30/10, όπως ανακοίνωσε η Μόνσα.

Η ιταλική ομάδα εξήγησε ότι ο Μαρί «έχει επιστρέψει στο σπίτι και τώρα θα ξεκινήσει μια περίοδο πλήρους ξεκούρασης».

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος παραχωρήθηκε το καλοκαίρι δανεικός από την Άρσεναλ στη Μόντσα, χειρουργήθηκε επιτυχώς την Παρασκευή στο νοσοκομείο Niguarda του Μιλάνου.

Ο παίκτης νοσηλευόταν από το βράδυ της Πέμπτης, έχοντας τις αισθήσεις του.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένα άτομο πέθανε, ένας 47χρονος υπήκοος Βολιβίας που εργαζόταν στο σούπερ μάρκετ. Ένας άλλος υπάλληλος τραυματίστηκε μαζί με τέσσερις πελάτες, συμπεριλαμβανομένου του Μαρί.

Ο 46χρονος που έκανε την επίθεση, συνελήφθη από την αστυνομία αφού αφοπλίστηκε από έναν πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, τον Μάσιμο Ταραντίνο, πρώην αμυντικό της Νάπολι και της Ίντερ.

Ο γενικός διευθυντής της Μόντσα, Αντριάνο Γκαλιάνι, ζήτησε την αναβολή του αυριανού (31/10) ματς με την Μπολόνια, αλλά το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.

Η νεοφώτιστη Μόντσα, που ανήκει στον πρώην πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι, είναι αυτή τη στιγμή 15η στο πρωτάθλημα 20 ομάδων της Serie A.

