Κόσμος

Halloween στη Σεούλ: Νέοι οι περισσότεροι νεκροί από ποδοπάτημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εθνικό πένθος και σοκ από την ανείπωτη τραγωδία με τους εκατοντάδες νεκρούς στη Νότια Κορέα.

Σοκαρισμένοι συγγενείς παραλαμβάνουν πτώματα, γονείς ψάχνουν για τα παιδιά τους και μια ολόκληρη χώρα αναζητά απαντήσεις, μετά τον θάνατο τουλάχιστον 153 ανθρώπων οι οποίοι ποδοπατήθηκαν όταν ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε σε έναν στενό δρόμο της Σεούλ για να γιορτάσει το Χάλογουιν.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γιεόλ κήρυξε εθνικό πένθος και χαρακτήρισε «ζώνη καταστροφής» τη δημοφιλή συνοικία Ιταεβόν.

«Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στον καθαρό ουρανό», είπε ένας πατέρας, ξεσπώντας σε κλάματα ενώ παραλάμβανε το πτώμα της κόρης του από ένα νεκροτομείο της πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νέοι ηλικίας 20-30 ετών. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Οι νέοι, πολλοί εκ των οποίων εφηβικής ηλικίας και ντυμένοι με αποκριάτικες στολές, ήταν έτοιμοι να γιορτάσουν το Χάλογουιν στα μπαρ, τα νάιτκλαμπ και τα εστιατόρια της πολυσύχναστης αυτής συνοικίας, όπου τα πάρτι συχνά συνεχίζονται στους στενούς και ανηφορικούς, στενούς παράδρομους. Όμως αυτή τη φορά ο δρόμος γέμισε από ανθρώπους που φώναζαν απελπισμένοι βοήθεια. Οι διασώστες προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να απελευθερώσουν τα παγιδευμένα κορμιά και να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους που κείτονταν ξέπνοοι στο έδαφος.

Ο Τσόι Σουνγκ-μπεόμ, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής του Γιονγκσάν, είπε στους δημοσιογράφους, σε μια σύντομη επιτόπια ενημέρωση, ότι 82 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι 19 εκ των οποίων σοβαρά. Στους νεκρούς περιλαμβάνονται και 22 αλλοδαποί.

Οικογένειες και φίλοι έψαχναν κάποιο νέο για τους δικούς τους ανθρώπους στα κοινοτικά κέντρα που μετατράπηκαν σε εγκαταστάσεις αναζήτησης των αγνοουμένων. Τουλάχιστον το 90% των θυμάτων είχε αναγνωριστεί μέχρι το μεσημέρι. Καθυστερεί όμως η αναγνώριση των αλλοδαπών και κάποιων εφήβων που δεν διέθεταν ταυτότητες, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Στο σημείο της τραγωδίας, περαστικοί άρχισαν να αφήνουν λουλούδια και σημειώματα στη μνήμη των θυμάτων.

Ο πρόεδρος Γιουν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. «Είναι πραγματικά τραγικό», τόνισε ο πρόεδρος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια τραγωδία και μια καταστροφή που δεν έπρεπε να συμβεί στην καρδιά της Σεούλ χθες το βράδυ». Διαβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα διερευνήσει ενδελεχώς τα αίτια «για να διασφαλίσει ότι τέτοιο δυστύχημα δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον».

Σκηνές χάους και πανικού

Μεγάλες, νοτιοκορεατικές εταιρείες τεχνολογίας και βιντεοπαιχνιδιών, όπως οι Kakao και NCSOFT, απέσυραν τις διαφημιστικές καμπάνιες τους για το Χαλογουίν μετά την τραγωδία. Το ψυχαγωγικό πάρκο Everland ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις με το θέμα αυτό. Πολλοί δήμοι και οργανισμοί ακύρωσαν ή περιόρισαν τα φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις που επρόκειτο να διοργανώσουν.

Η τραγωδία σημειώθηκε ενώ η Ιταεβόν, το σύμβολο της ξέφρενης νυχτερινής ζωής στη Σεούλ εδώ και δεκαετίες, άρχιζε και πάλι να ανθίζει, έπειτα από δύο χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας. Μοντέρνα εστιατόρια και καταστήματα αντικαθιστούσαν σταδιακά τους παλιούς, άθλιους χώρους.

Αυτό θα ήταν το πρώτο πάρτι για το Χάλογουιν στη Σεούλ εδώ και τρία χρόνια, χωρίς ουσιαστικά κανέναν περιορισμό για την Covid-19 – δεν ίσχυε πλέον η τήρηση των αποστάσεων. Πολλοί από τους γλεντοκόπους φορούσαν μάσκες και αποκριάτικες στολές.

Είκοσι τέσσερις ώρες νωρίτερα όμως, υπήρχαν ήδη προειδοποιητικά σημάδια ότι η γιορτή προσέλκυε επικίνδυνα υψηλό αριθμό ανθρώπων. Τα θύματα και οι συγγενείς τους κάνουν λόγο για προφανείς παραλείψεις στον έλεγχο του πλήθους.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, στολές και προσωπικά αντικείμενα ήταν σπαρμένα κατά μήκος του στενού δρόμου, ανάμεσα σε κηλίδες αίματος. Επιζώντες, τυλιγμένοι με κουβέρτες, αγκαλιάζονταν ανάμεσα σε διασώστες, αστυνομικούς και δημοσιογράφους.

Πολλοί από εκείνους που σκοτώθηκαν βρίσκονταν κοντά σε ένα ναϊκλάμπ, είπε ο Τσόι. Στα θύματα περιλαμβάνονται Κινέζοι, Ιρανοί, Ουζμπέκοι και Νορβηγοί, πρόσθεσε.

Οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πώς το πλήθος γινόταν ολοένα και πιο απείθαρχο όσο προχωρούσε η βραδιά. Το χάος ξέσπασε πριν από τις 22.20, τοπική ώρα, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ποδοπατούνται. Η αστυνομία δυσκολευόταν να ελέγξει το πλήθος.

Ο Μουν Τζου-γιουνγκ, 21 ετών, είπε ότι υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για προβλήματα στο σοκάκι πριν από το συμβάν. Είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ο αριθμός των συγκεντρωμένων ήταν δεκαπλάσιος από τον συνηθισμένο.

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους στριμωγμένους στον στενό, απότομο δρόμο.

Αυτοσχέδιο νεκροτομείο

Αξιωματικοί της πυροσβεστικής και αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άνθρωποι συνέχισαν να καταφθάνουν στον δρόμο, ακόμη και όταν γέμισε, «από τοίχο σε τοίχο» και όταν εκείνοι που βρίσκονταν στην κορυφή της ανηφόρας έπεσαν, παρέσυραν όσους βρίσκονταν χαμηλότερα.

Οι άνθρωποι έπεφταν «σαν να ήταν ντόμινο», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Αμερικανός στρατιώτης, ο Τζαρμίλ Τέιλορ, 40 ετών, που βρέθηκε μαζί με δύο συναδέλφους του στην περιοχή και προσπάθησε να βοηθήσει τα θύματα.

Μια γυναίκα είπε ότι η κόρη της επέζησε, αφού παρέμεινε παγιδευμένη επί τουλάχιστον μία ώρα.

Ένα αυτοσχέδιο νεκροτομείο στήθηκε σε ένα κτίριο δίπλα στο σημείο της τραγωδίας. Περίπου δέκα πτώματα μεταφέρθηκαν με φορεία από εκεί σε μια δημόσια εγκατάσταση όπου γινόταν η αναγνώριση των θυμάτων, είπε στο Reuters ένας αυτόπτης μάρτυρας.

«Τα νάιτκλαμπ εδώ γύρω ήταν γεμάτα με ανθρώπους ξαπλωμένους στο πάτωμα», συνέχισε ο Τζαρμίλ.

Σύμφωνα με την περιγραφή των τριών Αμερικανών στρατιωτών, εκείνοι που βρίσκονταν στο πίσω μέρος του δρόμου δεν έβλεπαν τι γινόταν μπροστά. «Τους φωνάζαμε να κάνουν πίσω, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά», είπε ο στρατιώτης.

Οι τρεις Αμερικανοί αισθάνονται τυχεροί που επέζησαν. «Όταν φύγαμε, υπήρχαν πτώματα παντού, παντού…».

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μάρκου: Παραδόθηκε ο 26χρονος που τον μαχαίρωσε στη Βαρυμπόμπη

Βέλγιο: μειώστε το ντούς για... εξοικονόμηση ενέργειας

Κεραμεικός: σπείρα νεαρών λήστευε με την απειλή μαχαιριού