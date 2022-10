Κόσμος

Βρετανία: έριξε μολότοφ σε κέντρο μετανάστευσης και αυτοκτόνησε

Ο άνδρας αφού πέταξε μολότοφ στο νέο κέντρο μετανάστευσης, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ένας άνδρας πέταξε βόμβες μολότοφ στις οποίες είχε δέσει πυροτεχνήματα στο νέο κέντρο μετανάστευσης της βρετανικής συνοριοφυλακής στο Ντόβερ της Αγγλίας και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters.

Ο δράστης έφτασε στο κέντρο με ένα λευκό αυτοκίνητο Seat. Βγήκε έξω και εκτόξευσε τρεις βόμβες, η μία εκ των οποίων δεν εξερράγη.

Μετά την επίθεση, πήγε σε ένα κοντινό βενζινάδικο, πέρασε στον λαιμό του μια θηλιά, με την άκρη του σχοινιού δεμένη σε μια μεταλλική κολόνα, και έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο, δίνοντας έτσι τέλος στη ζωή του.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή.

Οι τοπικές αρχές και το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

