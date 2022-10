Κόσμος

Γαλλία: Μητέρα συνελήφθη για τη δολοφονία του 12χρονου αυτιστικού της γιου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα παιδί μόλις 12 ετών βρέθηκε νεκρό σε ποτάμι. Χειροπέδες στη μητέρα του πέρασαν οι Αρχές.

Κοντά σε ποτάμι της Μασσαλίας βρέθηκε νεκρό ένα 12χρονο αυτιστικό αγόρι, που έφερε μαχαιριές. Λίγο αργότερα συνελήφθη η μητέρα του.

Το παιδί εξαφανίστηκε την Παρασκευή και η μητέρα του ανέφερε την εξαφάνισή του στην Αστυνομία, λέγοντας ότι τον έχασε ενώ περπατούσαν και δεν μπορούσε να τον βρει.

Το Σάββατο ο πατέρας και ο θείος του παιδιού βρήκαν το πτώμα του στις όχθες του ποταμού. Το παιδί έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και το θώρακα.

Η μητέρα του συνελήφθη, «σε σχέση με τα ευρήματα της Αστυνομίας», αναφέρουν τα γαλλικά Μέσα, εξηγώντας ότι φέρει ευθύνη για το τι συνέβη στο παιδί, όμως δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα σε ποιον βαθμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μάρκου: Παραδόθηκε ο 26χρονος που τον μαχαίρωσε στη Βαρυμπόμπη

Νάνσι Πελόζι: Το μήνυμα της μετά την επίθεση σε βάρος του συζύγου της

Παναθηναϊκός: νίκη με προβληματισμούς κόντρα στον Κολοσσό