Διαδικτυακή απάτη - ΕΛΑΣ: προσοχή σε e-mail με το όνομα αντιστράτηγου

Η Ελληνική Αστυνομία, προειδοποιεί για απάτη μέσω email με το όνομα αντιστράτηγου.

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες επιτήδειων προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με τη χρήση των στοιχείων αξιωματούχων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πλέον οι δράστες στην προσπάθειά τους να εξαπατήσουν χρήστες του διαδικτύου χρησιμοποιούν τα στοιχεία του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κανέλλου, σε επιστολή που φέρει λογότυπα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ενημερωτικού ιστότοπου, επιχειρώντας να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι, το εν λόγω κείμενο - μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό.

Το συγκεκριμένο μήνυμα, όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, καθώς και άλλα παρεμφερή αποστέλλονται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν - παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Επιπρόσθετα, η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Από την Αστυνομία σημειώνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντοπιστεί συστηματική προσπάθεια εξαπάτησης με ανάλογα κείμενα - μηνύματα κάνοντας χρήση των στοιχείων αξιωματούχων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.

