Ολυμπιακός - Λαμία: “καθάρισαν” εύκολα οι ερυθρόλευκοι

Οι ερυθρόλευκοι, μετά την νίκη κόντρα στη Λαμία κοιτάζουν το ντέρμπι της επόμενης εβδομάδας με τον πρωτοπόρο και αήττητο Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα μετά τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (27/10) στο Φράιμπουργκ, «καθάρισε» με... συνοπτικές διαδικασίες τη Λαμία με 2-0 και, πλέον, θα προετοιμαστεί απερίσπαστος για το πρώτο απόλυτο ντέρμπι της Super League με τον πρωτοπόρο και αήττητο Παναθηναϊκό, το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής (6/11) στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είχε (ουσιαστικά) κριθεί πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, με τους «ερυθρόλευκους» να πετυχαίνουν δύο γκολ σε διάστημα 6 λεπτών και να διώχνουν γρήγορα το άγχος από πάνω τους.

Η 6η νίκη στο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες, που τους διατήρησε στο -10 από τον Παναθηναϊκό, ήρθε πολύ εύκολα. Η αρχή έγινε στο 22ο λεπτό με την κεφαλιά του Χάμες Ροντρίγκες. Η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά μετά την προσπάθεια του Κολομβιανού να τροφοδοτήσει τον Μπακαμπού, αιφνιδίασε τον Σαράνοφ και κατέληξε στα δίχτυα (1-0).

Έξι λεπτά μετά οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν για δεύτερη φορά. Από τη βαθιά μπαλιά του Ντόι προς τον Μπακαμπού, ο Κονγκολέζος στράικερ άφησε πίσω του τον Αντέτζο και με υποδειγματικό πλασέ μέσα από την περιοχή «έγραψε» το 2-0. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο τέρμα, αλλά αυτή την φορά ο Σαράνοφ έκανε σωτήρια επέμβαση στο σουτ του Μπιελ.

Η Λαμία μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο μέρος για να μειώσει και να ξαναμπεί στο ματς. Έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 50΄ με τον Ασκόβσκι, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής στη μικρή περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Στο 56΄ ένα σουτ του Χουάνγκ έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με τους «ερυθρόλευκους» μετά το 60΄ να ισορροπούν τον αγώνα και να μην επιτρέπουν στους Φθιώτες να τους απειλήσουν. Παρά τις αλλαγές που έκανε ο Τζανλούκα Φέστα η μείωση του σκορ δεν ήρθε για τη Λαμία, η οποία έμεινε για τέταρτο διαδοχικό ματς χωρίς «τρίποντο» (2 ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες).

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος

Κίτρινες: Μπιελ - Σλίβκα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Άβιλα, Μπα (11΄ λ.τρ. Παπασταθόπουλος), Ντόι, Ρέαμπτσουκ (60΄ Μαρσέλο), Σαμασέκου, Ίνμπομ Χουάνγκ, Μασούρας (59΄ Βαλμπουενά), Μπιέλ, Χάμες Ροντρίγκες (75΄ Βρουσάι), Μπακαμπού (75΄ Ελ Αραμπί)

ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σιμόν, Γκοράνοβ (86΄ Σαραμαντάς), Ασκόβσκι (58΄ Μαρμεντίνι), Αντέτζο, Τζανδάρης, Σλίβκα, Ασκόβσκι, Νούνιες, Γιακουμάκης (86΄ Καραμάνος), Ντε Βινσέντι (69΄ Ρόμανιτς)

*Τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του αγώνα ο Μπα κι αντικαταστάθηκε από τον Παπασταθόπουλο. Ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός είναι αμφίβολος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για διάστρεμμα.

