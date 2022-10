Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκρός Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρός έπεσε ένας Παλαιστίνιος, που επιτέθηκε με αυτοκίνητο σε στρατιώτες του Ισραήλ.

Ισραηλινοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο που επιτέθηκε με αυτοκίνητο σε στρατιώτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε ο στρατός.

Ο δράστης «επιτέθηκε με το όχημά του σε στρατιώτες που βρίσκονταν σε μια στάση λεωφορείου στη διασταύρωση του Νάμπι Μούσα και κατόπιν συνέχισε την πορεία του και παρέσυρε άλλους στρατιώτες, στη διασταύρωση του Αλμόγκ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Οι στρατιώτες πυροβόλησαν τον δράστη που επιχείρησε να διαφύγει. Ένας αστυνομικός και ένας πολίτης που ήταν παρόντες στο σημείο πυροβόλησαν με αληθινές σφαίρες και τον εξουδετέρωσαν», προστίθεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Πέντε Ισραηλινοί τραυματίστηκαν σε αυτήν την επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή της Ιεριχούς, ανέφερε εξάλλου η υπηρεσία Μάγκεν Νταβίντ Αντόμ, το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ. Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μάρκου: Παραδόθηκε ο 26χρονος που τον μαχαίρωσε στη Βαρυμπόμπη

Γαλλία: Μητέρα συνελήφθη για τη δολοφονία του 12χρονου αυτιστικού της γιου (βίντεο)

Παναθηναϊκός: νίκη με προβληματισμούς κόντρα στον Κολοσσό