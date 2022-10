Οικονομία

Ενοίκια: “Απλησίαστα” λόγω των αλματωδών αυξήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνα του ΑΝΤ1 για τα ενοίκια, που τείνουν να γίνουν είδος πολυτελείας για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Αττικής.

Της Τζίνας Στασινοπούλου και του Θάνου Κλωνόπουλου

Βραχνάς και αδιέξοδο μαζί ιδίως για τους νέους, το ύψος των ενοικίων. Απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού από τα χτυπημένα από την κρίση εισοδήματά τους.

Ο νόμος της αγοράς βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Μεγάλη ζήτηση λόγω της αδυναμίας αγοράς σπιτιού, από τη μία και μικρή προσφορά σε ακίνητα λόγω των βραχυχρόνιων μισθώσεων αποτέλεσμα

Αύξηση ενοικίων την τελευταία 3ετία έως 35%

«Είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί οι άνθρωποι που θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι πραγματικά είναι απαγορευτικό πλέον το κόστος της ενοικίασης ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο μεσίτης Ιερώνυμος Κοντωνής.

«Φωτιά» είναι οι τιμές των ενοικίων στα νότια προάστια που καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση.

Από 800 έως 1.400 ευρώ για 100τ.μ στο Παλαιό Φάληρο

Από 900 έως και 2.000 ανάλογα με την περιοχή στη Γλυφάδα

Από 1.200 έως και 3.000 στη Βουλιαγμένη

Με τη Γλυφάδα να σπάει τα ρεκόρ και να καταγράφει αυξήσεις που φτάνουν ακόμα και το 50% την τελευταία 3ετία.

Παλιές οι κατασκευές στην πλειονότητά τους στο κέντρο, τα ενοίκια όμως φωτιά:

Από 450 έως 600 για ένα δυάρι 50 τ.μ. στο Παγκράτι

Από 350 έως 450 στην Κυψέλη και

Από 300 έως 350 στην Ομόνοια

Και στα βόρεια προάστια οι τιμές είναι απλησίαστες για το μέσο μισθωτό

έως 1.500 ευρώ για 100 τ.μ στην Κηφισιά,

900 έως 1.200 στο Μαρούσι,

1.000 έως 1.500 στο Χαλάνδρι.

Αποτέλεσμα του ράλι των τιμών οι εν δυνάμει ενοικιαστές να συμβιβάζονται με σπίτια που δεν θα επέλεγαν ποτέ.

«Επιλέγουν να μετακομίσουν σε περιοχές χαμηλότερου κόστους είτε να μείνουν σε παλαιότερα διαμερίσματα που είναι ακόμα πιο χαμηλά τα ενοίκια», επισημαίνει ο Ιερώνυμος Κοντωνής.

Η μόνη άλλη λύση, τονίζουν οι άνθρωποι της αγοράς, είναι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, όσοι βέβαια μπορούν.

Στη Θεσσαλονίκη οι τιμές κυμαίνονται από 4 έως 9 ευρώ το τμ, καθώς δεν υπάρχουν νέες κατασκευές και οι τιμές παραμένουν πιο χαμηλά.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μάρκου: Παραδόθηκε ο 26χρονος που τον μαχαίρωσε στη Βαρυμπόμπη

Γαλλία: Μητέρα συνελήφθη για τη δολοφονία του 12χρονου αυτιστικού της γιου (βίντεο)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος: πήραν το “τρίποντο” οι Βοιωτοί