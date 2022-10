Κοινωνία

Γιάννης Μάρκου - Μαρακάκης: σε 10 δευτερόλεπτα του κατάφερε πάνω από 15 μαχαιριές (βίντεο)

Ο Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος του επιχειρηματία που μαχαιρώθηκε στη Βαρυμπόμπη, αποκαλύπτει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Ο Γιάννης Μαρακάκης δικηγόρος του επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου, που δίνει μάχη για τη ζωή του μετά την επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι σε καντίνα στη Βαρυμπομπη, μιλά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο δικηγόρος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του 58χρονου επιχειρηματία, αλλά και στο πώς έγινε η επίθεση σύμφωνα με μαρτυρίες.

"Ο εντολέας μου είναι ακόμη σε καταστολή, γίνεται προσπάθεια ανάνηψης μετά το σημερινό χειρουργείο" ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Μαρακάκης ανέφερε: "έχοντας συνομιλήσει πολλές ώρες με τους παρεβρισκόμενους, έχω αποκρυσταλλωμένη άποψη, διότι ο δράστης προσπάθησε να προσπεράσει όλη τη σειρά, όλοι οι παρεβρισκόμενοι ήταν δυσαρεστημένοι και εκεί ο Γιάννης Μάρκου τον ρώτησε γιατί το κάνει αυτό και εκεί ο δράστης, εξερράγη. Ηταν μια απρόκλητη επίθεση. Κανείς δεν το είχε σπουδαιολογήσει ότι μπορεί να συνέβη αυτό που έγινε".

"Φάνηκε σαν να ήταν κάτι το οποίο χωρίς καμια αιτία χωρίς καμια αφορμή, βγήκε εκτός ελέγχου ο δράστης." αναφέρει ο δικηγόρος.

"Το περιστατικό έτσι όπως τον τράβηξε ο δράστης τον κύριο Μάρκου, εκτυλίχθηκε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, ανάμεσα σε 2 αυτοκίνητα, έτσι ώστε να μην εντοπιστεί από κάμερες, ή γίνει αντιληπτό το περιστατικό άμεσα από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί." τόνισε ο Γιάννης Μαρακάκης.

"Επλήγη πάνω από 15 με 20 φορές, σε ζωτικά σημεία. Ο τρόπος των χτυπημάτων και ο χειρισμός του μαχαιριού, δείχνει έναν άνθρωπο που είχε εμπειρία, είχε ξανακάνει κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος." ανέφερε ακόμη ο δικηγόρος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα παραδόθηκε στις αρχές ο 26χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε τον επιχειρηματία, Γιάννη Μάρκου.

