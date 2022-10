Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πληρωμές που θα γίνουν από το υπουργείο Εργασίας την εβδομάδα 31 Οκτωβρίου με 4 Νοεμβρίου αναλυτικά.

Την πληρωμή των προκαταβολών συντάξεων Νοεμβρίου και των επιδομάτων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τον Οκτώβριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από το υπουργείο Εργασίας, τον e-ΕΦΚΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και τον ΟΠΕΚΑ, για την εβδομάδα 31 Οκτωβρίου-4 Νοεμβρίου 2022. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 257 εκατ. ευρώ σε πάνω από 857.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πραγματοποιηθούν, τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, οι εξής καταβολές:

1.384.094 ευρώ σε 15.669 δικαιούχους, επιχειρήσεις-εργοδότες, ενταγμένους στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη νέων 18-29 ετών «Πρώτο Ένσημο».

1.727.797 ευρώ σε 12.934 δικαιούχους, εργαζόμενους, ενταγμένους στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων 18-29 ετών «Πρώτο Ένσημο».

2.488.518 ευρώ σε 14.353 δικαιούχους (επιχειρήσεις) για την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας του προγράμματος 100.000 (+50.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

2.524.516 ευρώ σε 59 δικαιούχους για οικονομική ενίσχυση στον κλάδο πολιτισμού (θέατρα-κινηματογράφοι).

203.148 ευρώ σε 394 εργαζόμενους του κλάδου γουνοποιίας, λόγω αναστολής των συμβάσεων.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 7,3 εκατ. ευρώ σε 19.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Νοεμβρίου στη βάση του Ν. 4778/2021.

Την επόμενη εβδομάδα, θα καταβληθούν 26 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και 350.000 ευρώ σε 490 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

3. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

12 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

21 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

4. Τέλος, από τον ΟΠΕΚΑ, τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

73,1 εκατ. ευρώ σε 174.135 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

48,1 εκατ. ευρώ σε 225.699 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

32,8 εκατ. ευρώ σε 272.606 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

11,8 εκατ. ευρώ σε 11.800 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

11,6 εκατ. ευρώ σε 35.135 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

289.955 ευρώ σε 692 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-19).

299.897 ευρώ σε 802 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.

212.165 ευρώ σε 6.021 δικαιούχους για επίδομα ομογενών.

225.338 ευρώ σε 2.756 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

233.294 ευρώ σε 468 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής.

154.091 ευρώ σε 194 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μάρκου - Μαρακάκης: σε 10 δευτερόλεπτα του κατάφερε πάνω από 15 μαχαιριές (βίντεο)

Γαλλία: Μητέρα συνελήφθη για τη δολοφονία του 12χρονου αυτιστικού της γιου (βίντεο)

Αγία Φωτιά - Διασώστρια: σκάψαμε 1,5 μέτρο για να βρούμε τη γυναίκα (βίντεο)