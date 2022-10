Παράξενα

Ιωάννινα: αγριογούρουνο σε γειτονιά μέσα στην πόλη (βίντεο)

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά.

Ακόμη ένα περιστατικό με αγριογούρουνο που "εισέβαλε" μέσα στην πόλη, συνέβη στα Γιάννενα, το βράδυ του Σαββάτου.

Ένας άνδρας, επέστρεφε σπίτι του και στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, είδε ένα αγριογούρουνο να περιφέρεται στη γειτονιά του.

Αμέσως, μπήκε στο αυτοκίνητό του για να μην προκληθεί κάποια ζημιά από το άγριο ζώο, τελικά όμως το αγριογούρουνο αποχώρησε όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του. Ο κάτοικος, αποτύπωσε τη ... "βόλτα" του αγριογούρουνου και μοιράστηκε το σκηνικό σε βίντεο.

Όπως ήταν αναμενόμενο η παρουσία του ζώου μέσα σε κατοικημένη περιοχή αναστάτωσε τη γειτονιά ενώ την επόμενη ημερα, ειδοποιήθηκε από κατοίκους η Αστυνομία η οποία τους παρέπεμψε στο δασαρχείο.

Ο πληθυσμός των αγριογούρουνων έχει αυξηθεί δραματικά και πολύ συχνά φτάνουν να αναζητούν τροφή ακόμη και σε πολυσύχναστες γειτονιές πόλεων, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν προκαλέσει ατυχήματα και ζημιές σε καλλιέργειες.

