Αθλητικά

Ολυμπιακός: “περίπατος” στο ΣΕΦ με αντίπαλο το Λαύριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 4 στα 4 έκανε η ομάδα του Ολυμπιακού και τα βλέμματα στρέφονται στον αγώνα με τη Βαλένθια.

Έναν ακόμη υγιεινό περίπατο στη Basket League έκανε ο Ολυμπιακός. Αυτή την φορά οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν το Λαύριο με 98-61 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έκαναν το 4Χ4 σε ισάριθμα ματς από την έναρξη του πρωταθλήματος και, πλέον, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο εντός έδρας παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Euroleague που ακολουθεί με την Βαλένθια, το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής (4/11).

Η ήττα της περασμένης Πέμπτης (27/10) από τη Μονακό στο κλειστό του Νέου Φαλήρου, πρώτη για τους Πειραιώτες στην Ευρώπη, δεν επηρέασε σε κανένα βαθμό το συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που έφτασε πολύ άνετα στην τέταρτη νίκη του στην Α1 έχοντας ως κορυφαίο τον Μιχάλη Λούντζη, ο οποίος έπαιξε 20 λεπτά και τελείωσε το ματς με 21 πόντους από 6/8 τρίποντα, τα πέντε στο πρώτο μέρος σε διάστημα 6 λεπτών!

Εξαιρετικός ήταν και ο Ταρίκ Μπλακ, με 21 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής, ενώ τρίτος «διψήφιος» των νικητών ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 53-29 (ημ.), 73-49, 98-61

Μόνο ένα ημίχρονο κατάφερε να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό το Λαύριο, που δεν απέφυγε τελικά την 4η ήττα του σε ισάριθμα ματς. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη ξεκίνησε καλύτερα, προηγήθηκε με 5-1, αλλά πολύ γρήγορα οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το προβάδισμα και με την ίδια πεντάδα στο πρώτο 10λεπτο (Γουόκαπ, Κάνααν, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Μπλακ) έκλεισαν την περίοδο στο +6 (25-19).

Οι Πειραιώτες δεν είχαν όρεξη για να μπουν σε περιπέτειες και με σοβαρότητα στο παιχνίδι τους πήραν γρήγορα διψήφια διαφορά. Διαφορά που ξεπέρασε και τους 20 πόντους (50-28), με τον Μιχάλη Λούντζη να κάνει μεγάλο ματς έχοντας 5/6 τρίποντα και 15 πόντους μέσα σε έξι λεπτά!

Με το επιμέρους σκορ στο 28-10 στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε στ΄ αποδυτήρια προηγούμενη με +24 (53-29), δίδοντας διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βλέποντας την ομάδα του να κάνει μία γερή προπόνηση ενόψει Βαλένθια, είχε την ευκαιρία να δώσει ανάσες στους Κάνααν, Σλούκα, Φαλ και Μπολομπόι δίνοντας παράλληλα περισσότερο χρόνο συμμετοχής στον ομογενή, Τζορτζ Πάπας, στο Μιχάλη Λούντζη που έκανε μεγάλο ματς, αλλά και στον 20χρονο πόιντ γκαρντ, Ιωσήφ Κολοβέρο.

Διαιτητές: Μπακάλης, Τσολάκος, Τεφτίκης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2), Κάνααν 7 (1), Βεζένκοφ 11 (1), Παπανικολάου 3 (1), Μπλακ 21, Λούντζης 21 (6), Φαλ 9, Σλούκας, Πίτερς 6, Πάπας 6 (1), Μπολομπόι 6, Κολοβέρος 2

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Φλαγκ 12 (2), Κόουλ 11 (1), Ντουράμ 13 (3), Ντέιβις 2, Γερομιχαλός 10 (1), Πιλάβιος 4, Σπρίντζιος 3 (1), Αϊβαζίδης, Καρακώστας, Κουρ 4, Βουλγαρόπουλος 2, Δημήτρης

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μάρκου - Μαρακάκης: σε 10 δευτερόλεπτα του κατάφερε πάνω από 15 μαχαιριές (βίντεο)

Φθηνή στέγη για νέους: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Επιστροφή εκδρομέων: Ατελείωτη ουρά στην Εθνική Οδό (βίντεο)