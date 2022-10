Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: μεγάλη νίκη για την Ένωση

Η Ένωση επικράτησε με 2-0 έναντι του ΠΑΟΚ, στο "ντέρμπι των δικέφαλων".

Μετά από 13 ανεπιτυχή αποτελέσματα, η ΑΕΚ νίκησε τον ΠΑΟΚ και παράλληλα συνδύασε με επιτυχία το πρώτο της ντέρμπι στην OPAP Arena. Παρουσία 30.000 φίλων της που δημιούργησαν φανταστική ατμόσφαιρα, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έφτασε στη νίκη με σκόρερ τους Γκαρσία (36΄), Γκατσίνοβιτς (61΄) και έφτασε τους 24 βαθμούς, έξι λιγότερους από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, μετά από 10 αγωνιστικές στη Super League.

Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε στο ματς με πολλές απουσίες. Παρόλα αυτά, απείλησε πρώτος σε δύο περιπτώσεις νωρίς στο παιχνίδι, με τον Κωνσταντέλια (5΄) και τον Ολιβέιρα (8΄) να αστοχούν όταν βρέθηκαν σε θέση βολής. Η ΑΕΚ άρχισε σταδιακά να ανεβάζει ρυθμό και να ενεργοποιεί το στοιχείο εκείνο που έχει αναδειχθεί σε μεγάλο της «όπλο» από την αρχή της σεζόν: το ανεξάντλητο πρέσινγκ.

Έτσι, άρχισε να ανακτά μπάλες και να γίνεται ολοένα πιο απειλητική, με τον Αραούχο να δημιουργεί 1-2 καλές στιγμές, όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Αλλά στο 36΄ οι νεαροί Κουλιεράκης, Ντάντας «πλήρωσαν» την απειρία τους και «υπέκυψαν» στο πρέσινγκ του Αραούχο, ο οποίος τους ανάγκασε σε λάθος. Ο Ελίασον με γρήγορη σκέψη έδωσε στον Λιβάι Γκαρσία κι αυτός «εκτέλεσε» τον Κοτάρκσι για το 1-0 και το 6ο του γκολ στην εφετινή Super League. Αμέσως μετά (39΄), από νέο λάθος των παικτών του ΠΑΟΚ, ο Πινέδα έκανε έξοχη ατομική προσπάθεια και βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Κοτάρσκι με φοβερά αντανακλαστικά είπε «όχι», ενώ στο 43΄ απέκρουσε πιο εύκολα το σουτ του Λιβάι. Το σκορ θα μπορούσε εύκολα να είναι 2-0 και ο ΠΑΟΚ εκτός παιχνιδιού στο ημίχρονο, όμως οι αποκρούσεις του Κροάτη τον κράτησαν «ζωντανό».

Από ένα νέο λάθος του ΠΑΟΚ και κλέψιμο του Γκατσίνοβιτς στο κέντρο, προήλθε και το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Η μπάλα έφτασε στον Ελίασον ο οποίος με καταπληκτική προσποίηση «άδειασε» τον Κουλιεράκη και πάσαρε στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος πέτυχε το 2-0 στο 61΄. Άργησε πολύ να αντιδράσει ο Λουτσέσκου, ο οποίος έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές στο μέσον του β΄ ημιχρόνου και αφού η ομάδα του είχε μπροστά της ένα «βουνό» να ανέβει. Δεν ήταν μόνο η «λάβρα» της OPAP Arena. Ήταν και η απίστευτα ηγετική παρουσία του Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος βρισκόταν σε κάθε γωνιά του γηπέδου, βοηθώντας ανασταλτικά και δημιουργικά. Ο «Τσίνο» έδινε ρυθμό στην κερκίδα και η κερκίδα πάντα αναζητά μια ηγετική φυσιογνωμία. Ο Αργεντινός ήταν ο κορυφαίος, μαζί βέβαια με τον εξαιρετικό Νίκλας Ελίασον που δημιούργησε και τα δύο γκολ της ΑΕΚ.

Διαιτητής: Στεφάνσκι (Πολωνία)

Κίτρινες: Γκατσίνοβιτς, Ελίασον – Ντάντας, Σάστρε, Ολιβέιρα

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα (89΄ Μήτογλου), Μουκουντί, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι, Ελίασον (82΄ Άμραμπατ), Γκατσίνοβιτς (82΄ Μάνταλος), Πινέδα (74΄ Γιόνσον), Αραούχο (89΄ Γαλανόπουλος), Γκαρσία

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Κούρτιτς (66΄ Ελ Καντουρί), Ντάντας (66΄ Σβαμπ), Νάρεϊ (67΄ Μπίσεσβαρ), Αουγκούστο, Κωνσταντέλιας (79΄ Κουαλιάτα), Ολιβέιρα

