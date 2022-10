Κόσμος

Βραζιλία: βουλευτής του Μπολσονάρου έβγαλε όπλο σε πολίτη (βίντεο)

Το βίντεο με το απίστευτο περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Οι Βραζιλιάνοι προσήλθαν την Κυριακή στις κάλπες σε τεταμένες εκλογές όπου καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην επανεκλογή του ακροδεξιού προέδρου Ζαϊχ Μπολσονάρου ή την επιστροφή στην εξουσία του αριστερού πρώην προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Μία ημέρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, η Κάρλα Ζαμπέλι, εξέχουσα βουλευτής και στενή συνεργάτιδα του Μπολσονάρου, φέρεται να βγάζει όπλο σε πολίτη με τον οποίο διαπληκτίστηκε, μέσα σε γειτονιά του Σάο Πάολο.

Ο πολίτης μπήκε σε εστιατόριο, για να σωθεί. Τελικά, με την επέμβαση των ψυχραιμότερων το επεισόδιο έληξε χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Το βίντεο με το περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου μέσα από τα social media.

URGENTE! Carla Zambelli saca arma e aponta no meio da rua para pessoa na rua. Incidente ocorreu agora na travessa da Joaquim Eugenio Lima com a Lorena. Divulguem pic.twitter.com/NC1FQUnaE8 — Antonio Neto (@antonionetopdt) October 29, 2022

Υπενθιμίζεται ότι μια εβδομάδα νωρίτερα, ο Ρομπέρτο Τζέφερσον, ακόμη ένας σύμμαχος του Μπολσονάρου, πυροβόλησε εναντίον της ομοσπονδιακής αστυνομίας που προσπαθούσε τον συλλάβει.

Ειδήσεις σήμερα:

