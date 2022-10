Αθλητικά

Άρης - ΟΦΗ: ισόπαλο το σκορ στο “Κλεάνθης Βικελίδης”

Από έναν βαθμό μοιράστηκε ο Άρης με τον ΟΦΗ για τη 10η αγωνιστική της Superleague.

Θετικό ήταν το ντεμπούτο του Βάλντας Νταμπράουσκας στον πάγκο του ΟΦΗ. Υπό τις οδηγίες του Λιθουανού τεχνικού, οι Κρητικοί απέσπασαν ισοπαλία με σκορ 1-1 από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Προηγήθηκαν με τον Γιον Τοράλ (49’) οι φιλοξενούμενοι, ισοφάρισε με εντυπωσιακό τρόπο ο Αντρέ Γκρέι (56’) για τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι με τον Ματέο Γκαρσία (20’).

Το πρώτο ημίχρονο τα είχε όλα, εκτός από το γκολ. Μόλις στο 10ο δευτερόλεπτο απείλησε ο Άρης με τον Μάρβιν Πίρσμαν, ενώ ο ΟΦΗ είχε τη δική του σημαντική στιγμή στο 14’, όταν ο Χουλιάν Κουέστα με εντυπωσιακό τρόπο έδιωξε την καρφωτή κεφαλιά του Μιγκέλ Ανχελ Γκερέρο.

Οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι, αφού στο 20’ το σουτ του Ματέο τράνταξε στο οριζόντιο δοκάρι του Χρήστου Μανδά. Ο Αργεντινός εξτρέμ σκόραρε στο 36’, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δε μέτρησε. Στο τέλος του πρώτου μέρους, ο Αντρέ Γκρέι απέτυχε να νικήσει σε τετ α τετ τον Μανδά.

Ό,τι έλειψε στο πρώτο ημίχρονο, ήρθε στο δεύτερο. Και μάλιστα με το ξεκίνημά του. Ο Λάρσον έκανε τη σέντρα, ο Τοράλ βρέθηκε αφύλαχτος στο πίσω δοκάρι και με πλασέ έκανε το 0-1.

Οι Κρητικοί δεν το χάρηκαν πολύ. Ας όψεται ο Γκρέι που με τρομερό ανάποδο ψαλιδάκι, αιφνιδίασε τους πάντες για το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι ανασυντάχθηκαν, απείλησαν και σκόραραν με τον Γκερέρο στο 62’, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του πρώην φορ του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Γκρέι στο 71’ αστόχησε από πολύ πλεονεκτική θέση για το δεύτερο τέρμα του μετά την ωραία ατομική ενέργεια που έκανε ενώ ο Μανδάς έδειξε και στο 85’ την κλάση του αντιδρώντας σωστά στο σουτ του Ντάνιελ Μαντσίνι, παρά την αλλαγή πορείας της μπάλας.

Ήταν κι η τελευταία ενέργεια του Μαντσίνι που αποχώρησε με ενοχλήσεις. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν, με τον Ράφαελ Καμάτσο να σπαταλά απίθανη φάση, έπειτα από έξοδο συνδυασμό των Χουάν Ιτούρμπε, Γκρέι και Μανού Γκαρθία.

Το 1-1 δεν άλλαξε, με την ομάδα του Άλαν Πάρντιου να χάνει κι άλλο έδαφος στη «μάχη» της εξάδας, με τον ΟΦΗ να δείχνει σημάδια αντίδρασης έπειτα από την απομάκρυνση του Νίκου Νιόπλια και την έλευση του Νταμπράουσκας.

Διαιτητής: Γεώργιος Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

Κίτρινες: Ντιουσέ, Τοράλ, Στάικος, Μπαλογιάννης, Τζου

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Αλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Πίρσμαν (77’ Μαζικού), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Νταμπό (85’ Παπέ Σεϊκ), Ετέμπο, Μαντσίνι (85’ Ιτούρμπε), Ματέο Γκαρσία (64’ Καμάτσο), Μανού Γκαρθία, Γκρέι.

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Μπαλογιάννης (90’+2’ Θοράρινσον), Βούρος, Διαμαντής, Περέα, Μεγιάδο (78’ Ντουρμισάι), Ντιουσέ (64’ Στάικος), Τοράλ (77’ Θεοδοσουλάκης), Τζου, Γκερέρο.

