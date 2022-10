Πολιτική

Τουρκία: Το Αιγαίο είναι δικό μας (βίντεο)

Προκλητική συνεχίζει να είναι η Τουρκία στον εορτασμό της Γιορτής της Δημοκρατίας της, αφού ανήρτησε βίντεο με πρωτοφανείς προκλήσεις.

Τρισδιάστατο βίντεο με μηνύματα ανήρτησε η τουρκική Δημοκρατία, με αφορμή τους εορτασμούς της Γιορτής της Δημοκρατίας, της 29ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στο σχετικό βίντεο, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «το Αιγαίο είναι δικό μας», αλλά και πως «τη Γαλάζια Πατρίδα τη χαράξαμε στις θάλασσές μας».

«Ήμασταν ένας δικέφαλος αετός, ανοίξαμε τα φτερά μας στην ιστορία, Ριζώσαμε και γίναμε πλάτανος σε τρεις ηπείρους και σε επτά κλίματα. Στον αέρα είμαστε οι αετοί που φοβίζουν τον εχθρό. Χαράξαμε στις θάλασσες μας την Γαλάζια Πατρίδα. Το Αιγαίο είναι δικό μας. Στη Μεσόγειο υπάρχουμε εμείς. Στη Μαύρη θάλασσα κυματίζει η περήφανη σημαία μας. Xαίρε Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που μας οδηγείς στον Αιώνα της Τουρκίας. Χαίρε αιώνα της Τουρκίας» ακούγεται μεταξύ άλλων στο βίντεο.

