Σιτηρά: Συμφωνία ΟΗΕ – Τουρκίας για μεταφορά από τη Μαύρη Θάλασσα

Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών με την Τουρκία και την Ουκρανία για τη μεταφορά των σιτηρών που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα.

Τα Ηνωμένα Έθνη, η Τουρκία και η Ουκρανία συμφώνησαν σήμερα το βράδυ σε ένα σχέδιο μετακίνησης αύριο 31η Οκτωβρίου για 14 πλοία που βρίσκονται στα τουρκικά χωρικά ύδατα, μια ημέρα αφότου η Ρωσία ανέστειλε τη συμμετοχή της στη Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά που επιτρέπει εξαγωγές τροφίμων από τα ουκρανικά λιμάνια.

Σε ανακοίνωσή του, το Κοινό Κέντρο Συντονισμού (JCC) στην Κωνσταντινούπολη, όπου εργάζονται Ρώσοι, Ουκρανοί, Τούρκοι και προσωπικό του ΟΗΕ, ανέφερε ότι οι τρεις αντιπροσωπείες συμφώνησαν επίσης να γίνουν επιθεωρήσεις αύριο Δευτέρα σε 40 εξερχόμενα πλοία.

Το JCC τόνισε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε και για τα δύο σχέδια.

