Βραζιλία: Ο Λούλα νέος πρόεδρος με οριακή νίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νίκη στο... νήμα για τον Λούλα ντα Σίλβα στην Βραζιλία. Το μήνημά του προς τους πολίτες. Ηγέτες σε όλο τον κόσμο χαιρετίζουν τη νίκη του.



Με πολύ μικρή διαφορά, ο Λούλα εξελέγη πρόεδρος της Βραζιλίας, κερδίζοντας τον Ζαΐχ Μπολσονάρου, τον απερχόμενο ακροδεξιό αρχηγό του κράτους, έδειξαν τα αποτελέσματα με σχεδόν το 99% των ψήφων καταμετρημένο.

Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έλαβε το 50,84% των εγκύρων ψήφων, έναντι 49,16% του απερχόμενου προέδρου, ανέφερε η εθνική εφορευτική επιτροπή, το ανώτατο εκλογοδικείο (TSE). Το αποτέλεσμα είναι πλέον «μαθηματικά» οριστικό, εξήγησε το TSE.

Πρόκειται για τη μικρότερη διαφορά μεταξύ δυο φιναλίστ στις προεδρικές εκλογές στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μετά το τέλος της στρατιωτικής χούντας (1964-1985).

Η διαφορά ήταν πολύ πιο μικρή από ό,τι προέβλεπαν τα ινστιτούτα δημοσκοπήσεων, που ήδη είχαν επικριθεί διότι υποτίμησαν το ποσοστό του κ. Μπολσονάρου πριν από τον πρώτο γύρο.

Ο άλλοτε συνδικαλιστής ηγέτης, 77 ετών, με ζωή αντάξια χολιγουντιανής ταινίας, που μεγάλωσε μέσα στην πείνα στη γενέθλια γη του, το Περναμπούκο (βορειοανατολικά), θα κάνει την επιστροφή του στην προεδρία την 1η Ιανουαρίου 2023.

«Αυτή είναι η σημαντικότερη ημέρα της ζωής μου», είπε χθες το πρωί, καθώς ψήφιζε.

Ο Λούλα εγκατέλειψε την προεδρία με τη δημοτικότητά του στη στρατόσφαιρα (80%) έπειτα από τις δύο πρώτες του θητείες (2003-2010), όμως κατόπιν βίωσε την ατίμωση, περνώντας από τη φυλακή, μετά την καταδίκη του για υπόθεση διαφθοράς, που ακυρώθηκε από το ανώτατο δικαστήριο εξαιτίας διαδικαστικών σφαλμάτων.

Μετά τη νίκη του με οριακή διαφορά, ο Λούλα θα χρειαστεί να κυβερνήσει με το κοινοβούλιο να έχει κάνει δεξιά στροφή και θα χρειαστεί να συνάψει συμμαχίες για να μπορέσει να προωθήσει νομοθετικά το πρόγραμμά του.

Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα δεσμεύτηκε, μετά την νίκη του στο νήμα στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία επί του ακροδεξιού Ζαΐχ Μπολσονάρου, πως θα αποκαταστήσει την κοινωνική «ειρήνη» και την «ενότητα» που «έχει ανάγκη» η χώρα του, τονίζοντας ότι η Μπραζίλια «επιστρέφει» στη διεθνή σκηνή, δεν θα είναι πια «παρίας».

«Η Βραζιλία κι ο πλανήτης χρειάζονται τον Αμαζόνιο ζωντανό», τόνισε ο κεντροαριστερός ηγέτης στην επινίκια ομιλία του, καθώς ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Μπολσονάρου δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις από τη διεθνή κοινότητα διότι επί των ημερών του η αποψίλωση του μεγαλύτερου τροπικού δάσους του πλανήτη έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Δεσμευόμενος πως η βασική του προτεραιότητα θα είναι να πολεμήσει «την πείνα» στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής με 212 εκατ. κατοίκους, ο Λούλα ανέφερε πως θα επιδιώξει πιο δίκαιο εμπόριο και όχι συμφωνίες που «καταδικάζουν τη χώρας μας να είναι αιώνιος εξαγωγέας πρώτων υλών».

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι ο πρώτος πρόεδρος εν ενεργεία που δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βραζιλία το 1985.

Η αντίδρασή του αναμένεται από πολλούς με αδημονία: αφού επιδιδόταν ακατάπαυστα σε επιθέσεις εναντίον του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας, που κατ’ αυτόν ευνοεί την «απάτη», την Παρασκευή είπε πως «αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους κερδίζει. Αυτή είναι η δημοκρατία», χωρίς να πείθει.

Χθες το πρωί, καθώς ψήφιζε, ο Λούλα εξέφρασε την ελπίδα ότι η κυβέρνηση του κ. Μπολσονάρου θα φερθεί «πολιτισμένα» και ότι θα προχωρήσει σε ομαλή «μεταβίβαση» της εξουσίας.

«Ελπίζω πως αν κερδίσω τις εκλογές, θα έχει μια στιγμή ορθοφροσύνης και θα μου τηλεφωνήσει για να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα», δήλωνε ο Λούλα την περασμένη Δευτέρα, αναφερόμενος στον ακροδεξιό αντίπαλό του.

Πολλοί έχουν εκφράσει την ανησυχία τους πως θα δεν αποκλείεται να δουν να επαναλαμβάνεται στη Βραζιλία σκηνικό παρόμοιο με την επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2021, μετά την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ.

Για κίνδυνο «ο Μπολσονάρου να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα», μιλούσε έτσι την παραμονή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών ο Χοζέιρου Ντούλτρα ντος Σάντος, του ομοσπονδιακού πανεπιστημίου της Φλουμινένσε. Ο πρώην λοχαγός μπορεί να λογαριάζει «στην υποστήριξη των πιο ριζοσπαστικοποιημένων ψηφοφόρων του» και δεν είναι απίθανο το ενδεχόμενο να υποκινήσει «ταραχές», σύμφωνα με τον ίδιο αναλυτή, που πάντως σημείωνε πως ήταν μάλλον απίθανο οι ένοπλες δυνάμεις να βάλουν τη χώρα σε περιπέτειες, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Βραζιλίας είναι στέρεοι.

Ηγέτες σε όλο τον κόσμο χαιρετίζουν τη νίκη του Λούλα

Ηγέτες σε όλο τον κόσμο χαιρέτισαν τη νίκη χθες Κυριακή του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα επί του απερχόμενου ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, που χαρακτηρίστηκαν οι πιο πολωμένες στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Τζο Μπάιντεν

«Απευθύνω τα συγχαρητήριά μου στον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα για την εκλογή του στην προεδρία της Βραζιλίας έπειτα από τις ελεύθερες, δίκαιες και αξιόπιστες εκλογές» στη μεγαλύτερη λατινοαμερικάνικη χώρα, ανέφερε ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της αμερικανικής προεδρίας από τις υπηρεσίες του κ. Μπάιντεν. Στο λακωνικό κείμενο προστίθεται πως ο αμερικανός πρόεδρος «αδημονεί» να «δουλέψει» με τον βραζιλιάνο ομόλογό του, ώστε να «συνεχιστεί η συνεργασία των δυο χωρών μας».

Εμανουέλ Μακρόν

«Μαζί, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τις πολλές κοινές προκλήσεις και θα ανανεώσουμε τον δεσμό φιλίας ανάμεσα στις δυο χώρες μας», τόνισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω Twitter μερικά λεπτά μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος από την εφορευτική επιτροπή, αναρτώντας το ίδιο μήνυμα στα πορτογαλικά, κρίνοντας πως η νίκη του Λούλα «ανοίγει νέα σελίδα στην ιστορία της Βραζιλίας».

Τζάστιν Τριντό

«Ο λαός της Βραζιλίας μίλησε. Αδημονώ να συνεργαστώ με τον Λούλα για να ενισχύσουμε την εταιρική σχέση των χωρών μας (...) και να προωθήσουμε τις κοινές μας προτεραιότητες — όπως την προστασία του περιβάλλοντος», σημείωσε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός του Καναδά.

The people of Brazil have spoken. I’m looking forward to working with @LulaOficial to strengthen the partnership between our countries, to deliver results for Canadians and Brazilians, and to advance shared priorities – like protecting the environment. Congratulations, Lula!