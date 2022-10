Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μαγιορκίνης: Νέα έξαρση από αρχές Νοεμβρίου

Τι είπε για το ενδεχόμενο νέας πίεσης στα νοσοκομεία και τον εμβολιασμό με το επικαιροποιημένο εμβόλιο.



Για νέο κύμα έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού έκανε λόγο ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο κ. Μαγιορκίνης είναι σίγουρο ότι αρχές Νοεμβρίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου αναμένουμε την μεγαλύτερη έξαρση.

Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο πίεσης στα νοσοκομεία, καθώς όπως είπε αυτή θα είναι ανάλογη με αυτή που είχαμε το καλοκαίρι. «Δεν θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε τους 150 διασωληνωμένους», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαγιορκίνης.

Επανέλαβε την σύσταση για εμβολιασμό με την επικαιροποιημένη δόση του εμβολίου, ωστόσο παραδέχτηκε ότι ο κόσμος έχει κουραστεί.

Πάντως, ο κ. Μαγιορκίνης υπογράμμισε ότι δεν αναμένεται να γίνουν άλλες δόσεις εμβολίου για φέτος, μετά τον εμβολιασμό με το επικαιροποιημένο εμβόλιο, ενώ σημείωσε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να βγει σύσταση για εμβολιασμό στους κάτω των 60 ετών.

