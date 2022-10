Κοινωνία

Λαγονήσι: Σκύλος επιτέθηκε σε παιδί την ώρα που πήγαινε σχολείο

Ο ανήλικος νοσηλεύεται στον Παίδων "Αγίας Σοφίας" με βαθιά τραύματα στο πρόσωπο. Τι λέει ο ιδιοκτήτης του ζώου για το συμβάν.

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας 13χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο φύλακα στο Λαγονήσι.

Το περιστατικό έγινε την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου, την ώρα που το παιδί πήγαινε με το πατίνι στο γυμνάσιο, όταν ξαφνικά ένας σκύλος του όρμησε από πίσω και το έριξε κάτω και άρχισε να τον δαγκώνει με μανία στο κεφάλι, στο μέτωπο, στα μάγουλα.

Το παιδί άρχισε να ουρλιάζει, και έβαλε μάλιστα το χέρι του για να προστατευτεί, όπου έχει επίσης βαθιά τραύματα από τα δόντια του σκύλου.

Για καλή τύχη, ένας ιδιοκτήτης ενός βρεφονηπιακού σταθμού βρισκόταν κοντά στο σημείο, άκουσε τις φωνές και με άλλους δυο άνδρες ακινητοποίησαν τον σκύλο, μεταφέροντας το παιδί στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.

Το παιδί λόγω των σοβαρών τραυμάτων που έφερε, μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγίας Σοφίας», με τη μητέρα να προχωρά σε μήνυση και τους ιδιοκτήτες το άγριου σκυλιού να αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

Πάντως, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του σκύλου, ο οποίος επισκέφθηκε το παιδί στο νοσοκομείο, ισχυρίστηκε ότι κάποιος άφησε ανοιχτή την πόρτα και ο σκύλος βγήκε έξω από το σπίτι.

