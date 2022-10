Κοινωνία

Γιάννης Μάρκου - Μαρακάκης: Θανατηφόρα πρόθεση “δείχνουν” τα χτυπήματα του 26χρονου (βίντεο)

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου περιέγραψε στον ΑΝΤ1 όσα συνέβησαν έξω από την καντίνα στην Βαρυμπόμπη.



Ο Γιάννης Μαρακάκης δικηγόρος του επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου, που δίνει μάχη για τη ζωή του μετά την επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι σε καντίνα στη Βαρυμπομπη, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στο σημείο.

«Ο 26χρονος και ο φίλος του», όπως είπε ο κ. Μαρακάκης, «όταν έφτασαν στην καντίνα προσπέρασαν όλη την ουρά και υπήρξε μια αντίδραση γενικότερα από τον κόσμο. Στην αρχή ένας από τους φίλους του Γιάννη Μάρκου απηύθυνε τον λόγο προς τον 19χρονο λέγοντας «Γιατί το κάνετε αυτό; Δεν μας σέβεστε, είμαστε τόση ώρα εδώ όλος ο κόσμος περιμένει». Φαίνεται ότι εισέπραξε κάποια κοσμητικά και εν συνεχεία αντιλαμβανόμενοι και όλοι οι υπόλοιποι, όχι μόνο ο κ. Μάρκου ότι έχει συμβεί αυτό, απηύθυνε τον λόγο προς τον 26χρονο και η αντίδραση ήταν πολύ έντονη».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρακάκη, «ο 26χρονος τράβηξε τον κ. Μάρκου λίγα μέτρα πιο πέρα ανάμεσα από δυο αυτοκίνητα, όπου τον έχασαν από το οπτικό τους πεδίο και οι υπόλοιποι της παρέας».

«Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι ήξερε τι έκανε. Σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα επλήγη κοντά στις 20 φορές ο κ. Μάρκου», σημείωσε ο κ. Μαρακάκης.

Σχετικά με το αν γνωρίζονταν οι δυο τους ο κ. Μαρακάκης είπε ότι ο κ. Μάρκου δεν γνώριζε τον 26χρονο, ωστόσο, όπως ανέφερε «την επόμενη ημέρα προέκυψε ότι ο δράστης με τον 19χρονο και άλλα δυο άτομα βρισκόντουσαν στο ίδιο κατάστημα εστίασης με την παρέα του Γιάννη Μάρκου μια ώρα πριν το περιστατικό». Εξετάζεται αν υπάρχει κάποια σχέση, σημείωσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρακάκης, ο 26χρονος φαίνεται ότι έχει ποινικό παρελθόν, ενώ υπογράμμισε ότι «η ταχύτητα των χτυπημάτων, ο αριθμός τους σε τόσος μικρό χρονικό διάστημα και τα σημεία στα οποία επλήγη ο Γιάννης Μάρκου δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε θανατηφόρο πρόθεση».

«Ήταν πολύ τυχερός ο Γιάννης που έφτασαν τόσο γρήγορα στο νοσοκομείο», είπε τέλος ο κ. Μαρακάκης.

