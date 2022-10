Τεχνολογία - Επιστήμη

Έλον Μασκ: Η επίθεση στον σύζυγο της Πελόζι και το tweet με τις θεωρίες συνομωσίας

Η ανάρτηση του Μασκ προκάλεσε νέες ανησυχίες, σχετικά με τον τρόπο που ο ίδιος θα χειριστεί τη ρητορική μίσους και παραπληροφόρησης στο Twitter.



O νέος ιδιοκτήτης του Twitter Έλον Μασκ απέσυρε ανάρτηση που είχε κάνει χθες Κυριακή στην οποία αναπαρήγαγε αβάσιμη θεωρία σχετικά με την επίθεση κατά του συζύγου της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στην οικία τους στο Σαν Φρανσίσκο.

Η ανάρτηση που αποσύρθηκε ήταν αντίδραση σε μία ανάρτηση της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, η οποία απέδωσε στην επίθεση στη ρητορική μίσους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Στην ανάρτησή της η Κλίντον είχε προσθέσει ένα link σε δημοσίευμα της εφημερίδας L.A. Times σύμφωνα με το οποίο δράστης της επίθεσης προωθούσε θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο.

“Υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να υπάρχουν περισσότερα σε αυτή την ιστορία από όσα μπορεί να δει το μάτι”, απάντησε ο Μασκ στην Κλίντον αναρτώντας ένα σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα The Santa Monica Observer η οποία, σύμφωνα με ανθρώπους που ερευνούν τα γεγονότα, περιγράφεται ως μία ηλεκτρονική σελίδα διάδοσης ψευδών ειδήσεων και θεωριών συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένης και της είδησης ότι η ίδια η Κλίντον έχει πεθάνει και έχει αντικατασταθεί από μία σωσία της.

Ούτε ο Μασκ, αλλά ούτε και η Twitter δεν απάντησαν άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.

Με τους φόβους να αυξάνονται σχετικά με την κλιμάκωση της πολιτικής βίας καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, η ανάρτηση του Μασκ προκάλεσε νέες ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο που ο ίδιος θα χειριστεί τη ρητορική μίσους και παραπληροφόρησης στο Twitter.

Οι διαφημιστές θα παρακολουθούν στενά. Η General Motors Co ανακοίνωσε την Παρασκευή πριν από την ανάρτηση που αποσύρθηκε ότι προχωρεί στην προσωρινή αναστολή της πληρωμένης διαφήμισης στο Twitter, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς από τον Μασκ και ότι συνεργάζεται με την εταιρία “προκειμένου να κατανοήσει την κατεύθυνσή της υπό τη νέα ηγεσία της”.

Οι πωλήσεις πληρωμένων διαφημίσεων διαμόρφωσαν ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% των εσόδων της Twitter στο δεύτερο τρίμηνο. Σε μία ανάρτησή την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μασκ απευθύνθηκε άμεσα στους διαφημιστές, επισημαίνοντας ότι υπό τη διοίκησή του το μέσο “είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει ένα ελεύθερο για όλους πεδίο αναρτήσεων, όπου θα μπορούν να λέγονται τα πάντα χωρίς συνέπειες!”.

Σε μία ξεχωριστή εξέλιξη, ο Έλον Μασκ διέψευσε δημοσίευμα των New York Times σχετικά με την απόλυση εργαζόμενων στο Twitter. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ενός χρήστη σχετικά με το ενδεχόμενο απολύσεων, ο ίδιος ανέφερε: “Αυτό δεν ισχύει”.

