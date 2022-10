Κοινωνία

Έκαψαν αυτοκίνητα στην Αργυρούπολη

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σημειώθηκαν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στην Αργυρούπολη.

Από τη φωτιά υπέστησαν ζημιές τέσσερα αυτοκίνητα που βρισκόταν σταθμευμένα στη συμβολή των οδών Γράμμου και Δημοκρίτου.

Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και επτά άνδρες που κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα παρακείμενα οχήματα.

Να σημειωθεί ότι τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε πέντε σταθμευμένα Ι.Χ. στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στην ίδια περιοχή.

Οι δράστες είχαν βάλει φωτιά χρησιμοποιώντας στουπιά και εύφλεκτο υγρό με αποτέλεσμα να προκληθούν εκταταμένες ζημιές στα αυτοκίνητα.

