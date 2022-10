Κόσμος

Halloween στη Σεούλ: Σοκ και θρήνος για τα θύματα της πολύνεκρης τραγωδίας (εικόνες)

Σε σοκ η Νότια Κορέα για την ανείπωτη τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 154 ανθρώπους. Ξεχυλίζει η οργή κατά της Αστυνομίας για την διαχείριση.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γελ εγκαινίασε σήμερα μνημείο για τα θύματα του ποδοπατήματος του Σαββάτου στη Σεούλ, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 154 άνθρωποι, ενώ έχουν αρχίσει να πληθαίνουν οι επικρίσεις εναντίον των αρχών τις οποίες οι πολίτες κατηγορούν για τον χαλαρό τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν το πλήθος το βράδυ της τραγωδίας.

Εκτός από τους 154 νεκρούς, άλλοι 149 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, από τους οποίους οι 33 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών είναι πολίτες από τουλάχιστον 20 χώρες.

Ο Γιουν και η σύζυγός του κατέθεσαν ο καθένας από ένα λευκό λουλούδι μπροστά από τον τεράστιο μαύρο βωμό που στήθηκε στο κέντρο της Σεούλ προς τιμή της τραγωδίας του Σαββάτου. Στη συνέχεια πλήθος κόσμου πέρασε μπροστά από το μνημείο, πολλοί με δάκρυα στα μάτια.

Στη συνοικία Ιταβεόν, όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν, οι περαστικοί σταματούσαν για να προσευχηθούν και να καταθέσουν λουλούδια και μπουκάλια με αλκοολούχα ποτά σε ένα άλλο, αυτοσχέδιο μνημείο που δημιουργήθηκε μπροστά από το σταθμό του μετρό της περιοχής.

Στο διαδίκτυο και τον τοπικό Τύπο αυξάνονταν σήμερα οι επικρίσεις εναντίον των αρχών, ενώ πλήθαιναν οι καταγγελίες για ελλιπή προετοιμασία από την πλευρά της αστυνομίας.

Περίπου 100.000 άνθρωποι, κυρίως ηλικίας 20 με 30 ετών, μεταμφιεσμένοι για τη γιορτή του Χάλοουιν, συνέρρευσαν το Σάββατο το βράδυ στην Ιταβεόν, μια δημοφιλή συνοικία γεμάτη μπαρ η οποία αποτελείται από πολλά μικρά και στενά σοκάκια, πολλά από τα οποία έχουν πλάτος λιγότερο από 3 μέτρα.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πλήρη απουσία μέτρων ώστε να ελεγχθεί και να περιοριστεί το πλήθος.

Η αστυνομία παραδέχθηκε σήμερα ότι το Σάββατο το βράδυ είχε αναπτύξει στην Ιταβεόν μόνο 137 άνδρες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ήταν πολύ περισσότεροι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αστυνομικοί ήταν εκεί για να φροντίζουν ώστε οι νέοι να μην κάνουν χρήση ναρκωτικών και όχι για να ρυθμίζουν τη ροή του πλήθους.

«Είναι μια καταστροφή που θα μπορούσε να έχει ελεγχθεί ή αποφευχθεί», δήλωσε ο Λι Γιουνγκ- ζου καθηγητής του τμήματος πυρκαγιών και καταστροφών στο πανεπιστήμιο της Σεούλ. «Αλλά κανείς δεν φρόντισε για αυτό και κυρίως κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη», κατήγγειλε.

Επικρίσεις εναντίον της αστυνομίας

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί χρήστες κατηγορούσαν την αστυνομία ότι δεν έλεγξε καθόλου το πλήθος, επιτρέποντας σε πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων να συγκεντρωθούν γύρω από τον σταθμό του μετρό της Ιταβεόν και στους δρόμους της συνοικίας όπου σημειώθηκε το ποδοπάτημα.

«Κατοικώ στην Ιταβεόν εδώ και δέκα χρόνια και βλέπω γιορτές για το Χάλοουιν κάθε χρόνο, αλλά η χθεσινή είχε προσελκύσει πολύ περισσότερο κόσμο από τις προηγούμενες», ανέφερε ο χρήστης @isakchoi312 στο Twitter, κάνοντας λόγο για πλήρη απουσία μέτρων ελέγχου.

Η νοτιοκορεατική κυβέρνηση απάντησε ότι το ποδοπάτημα «δεν ήταν ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να λυθεί με την ανάπτυξη αστυνομικών ή πυροσβεστών», όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λι Σανγκ-μιν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Κυριακή.

Ωστόσο η νοτιοκορεατική αστυνομία είναι αυτή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του πλήθους, σε μια χώρα όπου στις διαδηλώσεις συχνά ο αριθμός των αστυνομικών είναι μεγαλύτερος από αυτόν των διαδηλωτών. Όμως οι διοργανωτές πολιτικών ή συνδικαλιστικών συγκεντρώσεων είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν εκ των προτέρων τις αρχές για τα σχέδιά τους, κάτι που δεν συνέβη στη γιορτή για το Χάλοουιν.

Σήμερα ο πρόεδρος Γιουν ζήτησε να υιοθετηθούν μέτρα ασφαλείας για τις μη οργανωμένες μεγάλες συγκεντρώσεις.

Από την πλευρά του ο Νοτιοκορεάτης πρωθυπουργός Χαν Ντουκ- σου δεσμεύθηκε ότι θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα και οι αρχές επεσήμαναν ότι έχουν επικεντρωθεί στην αναπαράσταση των γεγονότων που οδήγησαν στο ποδοπάτημα και ότι εξετάζουν αν κάποιος ευθύνεται για αυτό.

«Εξετάζουμε τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για να εντοπίσουμε την ακριβή αιτία του δυστυχήματος», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής της αστυνομίας, ο Ναμ Γκου-ζουν.

«Θα συνεχίσουμε να ανακρίνουμε αυτόπτες μάρτυρες, περιλαμβανομένων εργαζομένων στα κοντινά καταστήματα», πρόσθεσε.

Στη Νότια Κορέα ξεκίνησε σήμερα μία εβδομάδα εθνικού πένθους. Πολλές συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις ακυρώθηκαν, ενώ οι σημαίες στη χώρα κυματίζουν μεσίστιες.

