Πέθανε ο Ηλίας Ζερβός

Θλίψη σκορπά η ξαφνική είδηση θανάτου του Ηλία Ζερβού.

Θλίψη έχει σκορπίσει στην καλλιτεχνική και όχι μόνο κοινότητα, η είδηση πως ο ηθοποιός Ηλίας Ζερβός, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Ο ηθοποιός, που αγάπησε το τηλεοπτικό κοινό από τον ρόλο του ως δικηγόρο του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού στη σειρά "Κωνσταντίνου και Ελένης", έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, από ανακοπή καρδιάς.

Την είδηση γνωστοποίησε μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας, πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

«Με μεγάλη θλίψη μόλις μάθαμε ένα τραγικό νέο. Εφυγε ξαφνικά από κοντά μας ο αγαπημένος μας Ηλίας Ζερβός. Ο καλός μας φίλος, ο άξιος πολυταλαντος συνάδελφος μας, που έδωσε το στίγμα του στο Θέατρο και την τηλεόραση με υπέροχους ρόλους, που χάρισε την ιδιαίτερη φωνή του σε δεκάδες ήρωες κινουμενων σχεδίων κι αγαπήθηκε από μικρούς κ μεγάλους , ο αγωνιστής ηθοποιός για τα δικαιώματα των ηθοποιών έφυγε αθόρυβα... Αγαπημένε μας φίλε καλό ταξίδι....» έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

