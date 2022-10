Κοινωνία

Γιάννης Μάρκου - Δικηγόρος 26χρονου: μοναδικό του ενδιαφέρον είναι η κατάσταση της υγείας του παθόντος (βίντεο)

Τι ανέφερε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο δικηγόρος του 26χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι στον επιχειρηματία, Γιάννη Μάρκου.

Για την επίθεση με μαχαίρι σε επιχειρηματία σε καντίνα στη Βαρυμπόμπη, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ο δικηγόρος του 26χρονου, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του σεσημασμένου που παραδόθηκε στην ΕΛΑΣ για το περιστατικό, "Ήταν ειλημμένη απόφαση να παραδοθεί από όταν επικοινώνησε μαζί μου εχθές το βράδυ. Ήταν ακόμα βέβαια σοκαρισμένος και σε συναισθηματική αναταραχή, εν τουτοις, είχε πάρει την απόφαση ότι ήθελε να παραδοθεί στις αρχές. Γνωρίζαμε ότι είχε εκδοθεί ένταλμα συλλήψεως από τον αρμόδιο ανακριτή. Υπήρξε η σκέψη μήπως εμφανιστεί τη Δευτέρα το πρωί στον Ανακριτή, εντούτοις, ο ίδιος επέμενε σθεναρά ότι ήθελε να θέσει τον εαυτό του μπροστά στις αρχές όσο το δυνατόν συντομότερα."

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πού αποδίδει ο εντολέας του την πράξη στην οποία προέβη και είπε: "Σε ανθρώπινο επίπεδο και πέραν του νομικού,αυτό που προέχει ειναι η ταχεία ανάρρωση του παθόντος. Σίγουρα συνδράμει, σίγουρα θέλει να βοηθήσει ενεργά τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές. Το μόνο το οποίο είπε από τη στιγμή που παραδόθηκε είναι αν είναι καλά ο παθών εάν έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Το μονο ενδιαφέρον του τώρα είναι η καλή πορεία της κατάστασης της υγείας του παθόντος."

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, "Το Πρωινό", ο επιχειρηματίας, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, όμως έχει δεχθεί πολλές μαχαιριές, 17 τον αριθμό.

Ο επιχειρηματίας, προσπάθησε να προστατέυσει τα ζωτικά του όργανα με τα χέρια του και αυτό βοήθησε στο να αποβούν μοιραία τα χτυπήματα με μαχαίρι που του κατάφερε ο 26χρονος.

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου, Γιάννης Μαρακάκης, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 όσα συνέβησαν έξω από την καντίνα στην Βαρυμπόμπη.

