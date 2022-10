Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: Η Ελλάδα χαιρετίζει την ανανέωση της αποστολής του ΟΗΕ στη Λιβύη

Τι σημαίνει για το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τους υδρογονάνθρακες.



«H ομόφωνη υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της απόφασης για την ανανέωση της Αποστολής του ΟΗΕ στη Λιβύη για ένα χρόνο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, την οποία χαιρετίζει η Ελλάδα», αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, στο κείμενο της απόφασης γίνεται, για πρώτη φορά, ρητή αναφορά στο άρθρο 6 της Συμφωνίας του φόρουμ πολιτικού διαλόγου της Λιβύης, η οποία προβλέπει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνάπτει συμφωνίες που θα δεσμεύουν τη χώρα στο μέλλον και μπορεί να είναι επιβλαβείς για την εξωτερική πολιτική της χώρας.

«Η υπογραφή μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας του "memorandum" για τους υδρογονάνθρακες εμπίπτει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία», επισημαίνουν.

