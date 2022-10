Κόσμος

Τουρκία: Νίκη Ερντογάν “δείχνει” νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση της MetroPoll δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα στον κυβερνητικό συνασπισμό Ερντογάν - Μπαχτσελί.

Δημοσκόπηση στην Τουρκία δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα στον κυβερνητικό συνασπισμό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα τη δημοσκόπησης της εταιρείας MetroPoll με έδρα την Άγκυρα, η κυβερνητική συμμαχία Ερντογάν-Μπαχτσελί θα λάμβανε 46,3% των ψήφων έναντι 35,6% που θα έπαιρνε η συμμαχία της αντιπολίτευσης εάν οι εκλογές διεξάγονταν αυτήν την Κυριακή.

Η αξιωματική αντιπολίτευση CHP έλαβε το 23,2% των ψήφων και το IYIP 12,4%, σύμφωνα με την έρευνα. Όσοι υποστηρίζουν το φιλοκουρδικό HDP μετρήθηκαν στο 11,9%, ενώ το Κόμμα Δημοκρατίας και Προόδου (DEVA) της αποσχισθείσας αντιπολίτευσης του AKP συγκέντρωσε το 1,4%των ψήφων, σύμφωνα με την έρευνα.

Η ψήφος του HDP, που ανέρχεται στο 8-12% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, υποδηλώνει ότι οι Κούρδοι ψηφοφόροι της Τουρκίας θα καθορίσουν την τύχη των επόμενων εκλογών, όπως έκαναν στις τοπικές εκλογές του 2019, όταν με την υποστήριξη του HDP η αντιπολίτευση κέρδισε τις μεγαλύτερες πόλεις.

