“Το Πρωινό”: πρόταση-κόλαφος από την εισαγγελία εναντίον γνωστού σκηνοθέτη για βιασμούς (βίντεο)

Εξελίξεις σε μία ακόμη υπόθεση καταγγελίας βιασμών στον καλλιτεχνικό χώρο. Το ρεπορτάζ από την εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με την υπόθεση με τον γνωστό σκηνοθέτη που κατηγορείται για 4 βιασμούς.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, δύο από τις καταγγέλουσες μάλιστα είναι αδερφές. Οι τέσσερις υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται αφορούν μία 16χρονη κοπέλα τον Ιούλιο του 2008, την οποία ξαναβίασε το 2013, όταν ήταν πλέον 21 ετών, η κοπέλα είναι ηθοποιός και το 2012, φέρεται να βίασε και την αδερφή της η οποία ήταν τότε 19 ετών.

Μετά τις καταγγελίες των δύο αδερφών, βρέθηκαν ακόμη δύο γυναίκες που κατήγγειλαν τον γνωστό σκηνοθέτη για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αρνείται κάθε κατηγορία, καθώς με όλα τα κοριτσια είχε κανονικούς δεσμούς.

Πολλές από αυτές τις υποθέσεις δεν έχουν παραγραφεί και θα δουν τον δρόμο της δικαιοσύνης.