Κοινωνία

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: με τις γυναίκες ήταν πολύ χυδαίος, λέει γείτονας του 53χρονου (βίντεο)

Τι αποκάλυψε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 γείτονας του 53χρονου που κατηγορείται για βιασμό και μαστροπεία της 12χρονης στον Κολωνό.

Ολοένα κια περισσότερα στόματα φαίνεται να ανοίγουν σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση με τον βιασμό και τη μαστροπεία της 12χρονης στον Κολωνό.

Γείτονας του 53χρονου που έχει συλληφθεί για τον βιασμό και μαστροπεία, της 12χρονης, αποκαλύπτει στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, πως ο 53χρονος, έπαιρνε περιστασιακά κοπέλες στο μαγαζί και μάλιστα εργάζονταν για πολύ μικρά διαστήματα. Ακόμη τόνισε πως με τις γυναίλες ο κατηγορούμενος ήταν πολύ προκλητικός.

Χαρακτηριστικά ανέφερε αρχικά για την καταγγελία μιας κοπέλας που εργαζόταν στο μαγαζί του 53χρονου και κατήγγειλε σεξουαλική παρενόσληση από τον κατηγορούμενο: "Γι' αυτή την κοπέλα δεν ξέρουμε κάτι, περιστασιακά έπαιρνε κοπέλες διάφορες και βοήθαγαν στο μαγαζί. Τη συγκεκριμένη κοπέλα δεν την έχω δει στο μαγαζί, δεν ξέρω τι σχέση είχανε. Πολλές κοπέλες έχουν περάσει από το μαγαζί."

"Με τις γυναικες γενικά ήταν πολύ προκλητικός ήταν πολύ χυδαίος" αναφέρει ο γείτονας και συνεχίζει: "Ενοχλούσε, ενοχλούσε λεκτικά ανήλικη. Ξέρω γω περίπτωση που ενοχλούσε λεκτικά... Πολλές γυναίκες ενοχλούσε αλλα στο "όμορφο". Αλλα μερικές φορές ξέρω ενοχλούσε μια κοπέλα λεκτικά αλλά αφόρητα μπορώ να πω, η οποία δουλεύει σε ένα κατάστημα πιο κάτω. Της έλεγε "είμαι τρελός για σένα, έχω πολλά λεφτά, παμε να φύγουμε είμαι χωρισμένος, άσε με να σου αποδείξω πόσο σε αγαπάω" και τέτοιες βλακείες. Και η γυναίκα ήτανε παντρεμένη. Αυτός την πίεζε ασφυκτικά. Η κοπέλα τον κατέδωσε στο αφεντικό της και αυτός του έκανε επίθεση.

