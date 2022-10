Life

“Εκτός Υπηρεσίας”: Απολαυστικό το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς, θα απολαύσουμε το βράδυ της Δευτέρας, στον ΑΝΤ1.

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, και είναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Οι τρεις αστυνομικοί με βαριά καρδιά αποφασίζουν να το σκάσουν κρυφά απ’ το νησί, ύστερα από το ανώνυμο απειλητικό σημείωμα, το οποίο τους ζητάει να φύγουν απ’ τον Κάβουρα, διαφορετικά το μυστικό τους θα βγει στη φορά. Πάνω στον πανικό τους θα ζητήσουν τη βοήθεια της… Γιώτας! Στο μεταξύ, στο νησί, διάφορα μυστικά και ψέματα φτάνουν σε λάθος αυτιά και λάθος στόματα και ο Κάβουρας πλέον είναι καζάνι που βράζει. Η Σωτηρία καταστρώνει ένα σχέδιο για ν’ αποδείξει στη Φώτω πόσο πιστός της είναι ο Αλέκος. Ο Μένιος είναι ένα βήμα πριν «κλέψει» το πολυπόθητο φιλί απ’ τη Λίζα. Το ίδιο βράδυ ο Αλέκος θα δεχτεί στο Τμήμα μια επίσκεψη από μια αλλόκοτη τουρίστρια, που θα περιπλέξει την ερωτική του ζωή… μια και καλή.

Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

«Εκτός Υπηρεσίας». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

#EktosYpiresias

TRAILER





Τα επεισόδια της σειράς «Εκτός Υπηρεσίας» μπορείτε να τα δείτε:

Gallery