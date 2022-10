Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η έκλειψη του Νοεμβρίου και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Στις 8 Νοεμβρίου έχουμε μία έκλειψη η οποία δεν είναι πολύ καλή και θα πρέπει σε προσωπικό επίπεδο όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί" είπε η αστρολόγος στην έναρξη της ενότητας των ζωδίων το πρωί της Δευτέρας.

Ενώ συνέχισε αναφέροντας πως "στην έκλειψη θα συμμετέχει ο Ουρανός, ο Κρόνος και ο Άρης φέρνοντας απρόοπτες ανατροπές σε κυβερνήσεις αλλά και ατυχήματα σε γη και υγρό στοιχείο".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





