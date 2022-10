Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη, τρίτος στον κόσμο

10Χ10 και σταθερά στην κορυφή ο Παναθηναϊκός. Δείτε τις 10 ομάδες με την καλύτερη άμυνα στον κόσμο.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα και μετά τη νίκη στον Βόλο έκανε το 10Χ10 στο πρωτάθλημα, που αποτελεί το καλύτερο ξεκίνημα στην Ιστορία του. Παράλληλα, οι «πράσινοι» είναι μόλις η -μόλις- τέταρτη ομάδα στον πλανήτη, που έχει καταφέρει να κάνει το... απόλυτο σε πάνω από 10 αγωνιστικές. Η Τσαο πακ Κέι από το Μακάο, μετρά 16 νίκες, η Καραμπάγκ από το Αζερμπαϊτζάν 11 και ο Παναθηναϊκός με την Ντουντελάνζ από το Λουξεμβούργο, από 10.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνονιτς, όμως, εκτός από το απόλυτο βαθμολογικής συγκομιδής, έχει την καλύτερη αμυντική λειτουργία στην Ευρώπη και την τρίτη καλύτερη στον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός μετά από 10 αγωνιστικές έχει δεχθεί μόλις τρία γκολ. Οι τρεις ομάδες που παραβίασαν την εστία του ήταν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Βόλος.

Τα μόλις τρία γκολ παθητικό, σηματοδοτούν και μία από τις καλύτερες αμυντικές γραμμές στον κόσμο. Το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναζήτησε τα.... πεπραγμένα των ομάδων παγκοσμίως την 10η αγωνιστική στα εθνικά πρωταθλήματα και όπως είναι φυσικό οι «πράσινοι» ξεχωρίζουν.

Στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός, η Μπαρτσελόνα και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, δέχθηκαν μέχρι την 10η αγωνιστική μόλις τρία γκολ! Την καλύτερη άμυνα στον κόσμο, διαθέτει η Ολντ Εντουάρντιανς, καθώς στο πρωτάθλημα της Σιέρα Λεόνε έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ μετά από 10 αγωνιστικές.

Την δεύτερη καλύτερη άμυνα στον κόσμο έχει η Μαζίγια από τις Μαλδίβες που έχει δεχθεί δύο τέρματα, ενώ αναλυτικά, ο κατάλογος με τις καλύτερες άμυνες στον κόσμο μετά από 10 αγωνιστικές, έχει ως εξής:

Ομαδα Χώρα ΤΥ/ΤΚ

Ολντ Εντουάρντιανς Σιερρα Λεόνε 13-1

Μαζίγια Μαλδίβες 39-2

Μπαρτσελόνα Ισπανία 25-3

Παναθηναϊκός Ελλάδα 20-3

Ζρινιέσκι Βοσνία Ερζεγοβίνη 15-3

Περσέπολις Ιράν 11-3

Τσαο Πακ Κέι Μακάο 45-3

Γιανγκόν Γιουν. Μιανμάρ 21-3

Ντάμισα Μπενίν 11-3

Έγκλε Νουάρ Μπουρούντι 10-3

Κλάκσβικ Νησιά Φερόε 31-3

Ντουάνς Νιαμέι Νίγηρας 11-3

Ζενίτ Αγ.Πετρούπολης Ρωσία 33-3