“Καλάθι του νοικοκυριού” - Γεωργιάδης: Συναντήσεις για να ενταχθούν κι άλλοι κλάδοι

Πότε κάνει πρεμιέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ και κάθε πότε θα ανανεώνεται το καλάθι.

«Τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολλές συναντήσεις και με άλλους κλάδους και θα δούμε ποιους θα εντάξουμε στο "καλάθι του νοικοκυριού" εφόσον και εκείνοι το επιθυμούν», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του σήμερα στην ΕΡΤ.

«Από την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου θα είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Είμαι βέβαιος ότι πολύ γρήγορα ο κόσμος θα καταλάβει πως δουλεύει και θα αποκτήσει μεγάλη δυναμική. Το καλάθι θα ανανεώνεται κάθε Τετάρτη. Αποφασίσαμε η ανανέωση να γίνεται κάθε εβδομάδα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επάρκεια των προϊόντων», τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Το τι θα έχει μέσα το καλάθι το επιλέγει κάθε αλυσίδα. Παραδείγματος χάρη, μία αλυσίδα μπορεί να έχει ένα καλάθι με πολύ χαμηλές τιμές, μόνο με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μία άλλη αλυσίδα μπορεί να έχει ένα καλάθι με λίγο μεγαλύτερες τιμές, αλλά με επώνυμα προϊόντα. Το αν θα έχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή επώνυμα, είναι κάτι που στο τέλος θα κριθεί από τον καταναλωτή, ο οποίος θα επιλέξει να το αγοράσει ή όχι. Η κάθε αλυσίδα μπορεί να ακολουθήσει την πολιτική που θέλει. Εμείς θα διαφημίζουμε κάθε μέρα «το καλάθι του νοικοκυριού» στην κάθε αλυσίδα. Θα αφήσουμε τον μεταξύ τους ανταγωνισμό να δουλέψει και γι' αυτό άλλωστε πήρε έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, διότι οι περί ανταγωνισμού νόμοι ισχύουν στο ακέραιο και στο καλάθι του νοικοκυριού».

Αναφερόμενος στο πλαφόν στα κέρδη ανέφερε πως όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, μια στις τέσσερις επιχειρήσεις έπαιρνε πρόστιμο. «Είχαμε μια υψηλή παραβατικότητα της τάξεως του 25%. Εδώ και πολλές εβδομάδες, βρίσκουμε πλέον με δυσκολία επιχείρηση που παραβιάζει το πλαφόν. Είμαστε κάτω από το 6% στην παραβατικότητα. 'Αρα, οι αυξήσεις που βλέπετε σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ελέγχων δεν είναι προϊόν αισχροκέρδειας. Είναι δυστυχώς προϊόν του μεγάλου παγκόσμιου πληθωριστικού κύκλου», σημείωσε ο υπουργός.

Σε σχέση τέλος με την διαγραφή του κ. Πάτση ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Ο καθένας μας στην πολιτική έχει ένα μεγάλο μερίδιο ατομικής ευθύνης. Αυτή λαμβάνει ο κάθε βουλευτής όταν εκλέγεται ή όταν δέχεται να εκτεθεί για να εκλεγεί στα κοινά. Αυτό προφανώς αποτιμάται από τους ψηφοφόρους όταν εκλέγεται με σταυρό προτιμήσεως. Υπάρχει όμως και ένα κόκκινο όριο που δεν μπορείς να ξεπεράσεις που είναι ο νόμος. Ο νόμος στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι με την πλευρά του κυρίου Πάτση. 'Αρα, από την ώρα που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει παραβίαση του νόμου, ήταν μονόδρομος για τη Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει στη διαγραφή του. Ο νόμος βάσει του οποίου ο κύριος Πάτσης αγόρασε τα κόκκινα δάνεια της Πειραιώς και προχώρησε στη σχετική τους αυτή διαδικασία, είναι νόμος του 2016 του κυρίου Τσακαλώτου με Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Αν λοιπόν ένας Έλληνας πολίτης κάνει χρήση ενός νόμου που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δικαιούται ο ΣΥΡΙΖΑ να τον κατηγορήσει ως ανήθικο γιατί χρησιμοποίησε το νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ;».

