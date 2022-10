Πολιτική

Βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας: Η συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας κατά την συνάντηση.



Το άριστο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας επιβεβαιώθηκε κατά την συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου με τον βασιλιά της Ολλανδίας Γουλιέλμο-Αλέξανδρο και τη βασίλισσα Μάξιμα, οι οποίοι πραγματοποιούν τριήμερη επίσημη επίσκεψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλωσορίζοντας το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας στο Προεδρικό Μέγαρο, η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε ότι η «Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στην ενίσχυση των σχέσεων με την Ολλανδία σε όλα τα δυνατά πεδία» και υπογράμμισε ότι οι χώρες μας συνδέονται με μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας, είμαστε εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.

«Ελπίζαμε ότι η επίσκεψή σας θα γινόταν υπό καλύτερες συνθήκες μετά την πανδημία. Αυτή την στιγμή, η Ευρώπη βρίσκεται απέναντι σε έναν πόλεμο που απειλεί το οικοδόμημα ασφάλειας, που δημιουργήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», επισήμανε η κ. Σακελλαροπούλου, η οποία υπογράμμισε: «Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέστησε σαφές ότι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας ενός κράτους και η χρήση βίας ενάντια στην εδαφική του ακεραιότητα, αποτελούν μια από τις μείζονες προκλήσεις απέναντι στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια».

Η Πρόεδρος ανέφερε, ακόμα, ότι «σε αυτή τη γεωπολιτική συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταδικάζουμε τον αναθεωρητισμό, από όπου κι αν προέρχεται» και πρόσθεσε ότι «η από κοινού καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όλων των χωρών μελών και πέρα φυσικά από την Ευρώπη-αλλά αναφέρομαι στην Ευρώπη αυτή την στιγμή-έδειξε την δύναμη και την ενότητα που χρειάζεται η Ευρώπη για να υπερασπιστεί τις κοινές της αξίες και τις βασικότερες αρχές του Διεθνούς Δικαίου».

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς της Ολλανδίας Γουλιέλμος-Αλέξανδρος, αφού ευχαρίστησε θερμά την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την πρόσκληση, τόνισε ότι η επίσκεψή τους στην Ελλάδα «δίνει μια ακόμα ευκαιρία να ενισχύσουμε τους ήδη στενούς δεσμούς μας» και πρόσθεσε ότι «Για εμάς κάθε έλευσή μας στην Ελλάδα και στην Αθήνα είναι σαν να επιστρέφουμε στο σπίτι μας».

Επισήμανε, επίσης, ότι «Η Ελλάδα και οι Κάτω Χώρες συνδέονται με μακρούς δεσμούς, έχουν σημαντική ιστορία - 70 χρόνια μαζί είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, 40 χρόνια μέλη της ΕΕ - αλλά προφανώς πλέον είναι διαφορετικές και οι γεωπολιτικές συνθήκες».

Ο βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος έκανε ειδική αναφορά στο μεταναστευτικό ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι «είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και συνεπώς θα πρέπει να το λύσουμε από κοινού. Όταν μιλάμε για τα σύνορα της Ευρώπης, τα δικά σας σύνορα είναι δικά μας. Εξ ου και επιβάλλεται να βρούμε μαζί μια λύση».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα της επίσκεψής τους στη χώρα μας, σημείωσε ότι αναμένεται να είναι πολύ ενδιαφέρον, καθώς συμπεριλαμβάνει πάρα πολλές επισκέψεις, ένα διήμερο εδώ στην Αθήνα και μία μέρα στη Θεσσαλονίκη και κατέληξε λέγοντας ότι «Επιτέλους πραγματοποιούμε μία επίσημη επίσκεψη, η οποία είχε αναβληθεί δις, όμως, όπως λέει ένα ολλανδικό γνωμικό, η τρίτη φορά είναι καλύτερη για το δικαίωμα διέλευσης, μια που αναφερόμαστε στη ναυσιπλοΐα κι εσείς είστε ένα ναυτικό έθνος, συνεπώς όλα θα πάνε εξαιρετικά».

Τελετή Παρασημοφόρησης

Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, απένειμε στον Βασιλιά και στη Βασίλισσα της Ολλανδίας το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Σωτήρος.

Με τη σειρά του, ο Βασιλιάς της Ολλανδίας απένειμε στην κυρία Σακελλαροπούλου το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Ιππότη, του Τάγματος του Λέοντος των Κάτω Χωρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατολίσθηση σε ξενοδοχείο στην Κρήτη: Πώς συνέβη η οικογενειακή τραγωδία (εικόνες)

Λάρισα: Τέλος στην κατάληψη “Ντουγρού” μετά από 7 χρόνια (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τέρενς Κουίκ: η εξομολόγηση και η συγκίνηση για τα παιδιά του