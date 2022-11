Υγεία - Περιβάλλον

Κακοποίηση γυναικών: Με ποια προβλήματα υγείας απειλούνται τα θύματα

Προειδοποίηση για τις νέες γυναίκες που βιώσαν βία από σύντροφο ή συγγενή.Τι αναφέρει νέα μελέτη



Την ανησυχία τους για τις νέες γυναίκες και γενικότερα τους νεαρούς ενήλικες που είχαν έστω μία εμπειρία κακοποίησης και βίας από σύντροφο ή συγγενή τους εκφράζουν οι επιστήμονες από τις ΗΠΑ. Όπως τονίζουν σε νέα τους μελέτη διατρέχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ιδίως για έμφραγμα, εγκεφαλικό ή καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμη και χρόνια αργότερα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Κάθριν Ρέκτο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Northwestern στο Σικάγο, που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση σε καρδιολογικό συνέδριο της American Heart Association στο Ντάλας, ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 4.300 άτομα.

Η κακοποίηση μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη

Μεταξύ άλλων, η έρευνα βρήκε ότι έστω και μία εμπειρία κακοποίησης κατά το τελευταίο έτος είχε ως αποτέλεσμα το θύμα να κάνει στη συνέχεια μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ, να καπνίζει περισσότερο και να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα για κατάθλιψη.

Η εμπειρία συντροφικής ή οικογενειακής βίας σχετιζόταν με μεγαλύτερο κατά τουλάχιστον 34% κίνδυνο για καρδιαγγειακό περιστατικό και 30% για πρόωρο θάνατο οποιασδήποτε αιτιολογίας. Αν τα περιστατικά βίας ήταν πάνω από ένα κατά το προηγούμενο έτος, τότε η αύξηση του κινδύνου πρόωρου θανάτου ήταν 34% αν ο θύτης ήταν σύντροφος ή γνωστός και 59% αν ήταν μέλος της οικογένειας.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CDC) των ΗΠΑ και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ως βία θεωρείται οποιαδήποτε σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική ή ψυχική κακοποίηση ή επιθετικότητα που συμβαίνει στο πλαίσιο μιας ερωτικής σχέσης ή γάμου από πρώην ή νυν σύντροφο/σύζυγο, με την πρόθεση να προξενηθεί βλάβη ή να ασκηθεί έλεγχος στον άλλο. Πάνω από 43 εκατομμύρια γυναίκες και 38 εκατομμύρια άνδρες στις ΗΠΑ έχουν βιώσει επιθετικότητα τουλάχιστον σε ψυχολογικό επίπεδο από τον/την σύντροφο τους στη διάρκεια της ζωής τους. Πιο ευάλωτες είναι οι γυναίκες 18 έως 34 ετών που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά τέτοιας βίας.

«Αυξάνονται οι ενδείξεις ότι η βία από σύντροφο, ένα σημαντικό ψυχικό και σωματικό τραύμα, συνδέεται με αρνητικές καρδιαγγειακές επιπτώσεις. Η νέα μελέτη μας που παρακολούθησε τους συμμετέχοντες σε βάθος σχεδόν 30 ετών, ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτή τη συσχέτιση», δήλωσε η Ρέκτο.

