Έλον Μασκ - Twitter: Νέα διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων των χρηστών





To Twitter θα προχωρήσει σε αναθεώρηση της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων των χρηστών του, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Έλον Μασκ, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη του συνολικού ελέγχου της αναφερόμενης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που ασκεί σημαντική δημόσια επιρροή.

“Το σύνολο της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων αναθεωρείται τώρα”, ανέφερε σε μία ανάρτησή του ο Μασκ, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις αλλαγές που ενδεχόμενα θα γίνουν.

Το Twitter εξετάζει το ενδεχόμενο χρέωσης για τον επικείμενο έλεγχο ασφάλειας της ταυτότητας των χρηστών, όπως ανέφερε χθες το ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων τεχνολογίας Platformer, επικαλούμενο δύο πηγές που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση.

Οι χρήστες θα πρέπει να εγγραφούν στην υπηρεσία Twitter Blue με κόστος 4,99 δολαρίων το μήνα ή σε αντίθετη περίπτωση θα χάνουν το “ειδικό σήμα” επιβεβαίωσης της ταυτότητας των στοιχείων τους, στην περίπτωση που το σχέδιο αυτό υλοποιηθεί σύμφωνα με την ίδια αναφορά.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Tesla Inc δεν έχει λάβει κάποια τελική απόφαση και το όλο σχέδιο μπορεί να μην υλοποιηθεί, ενώ σύμφωνα με το Platformer η διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων μπορεί να αποτελέσει τμήμα του Twitter Blue.

Η αναφερόμενη υπηρεσία ενεργοποιήθηκε τον Ιούνιο της προηγούμενης χρονιάς ως η πρώτη συνδρομητική υπηρεσία του Twitter, η οποία προσφέρει “αποκλειστική πρόσβαση σε προνομιακά χαρακτηριστικά” με μία μηνιαία συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης και μιας δυνατότητας για τη διόρθωση των αναρτήσεων.

Η δυνατότητα διόρθωσης των αναρτήσεων στο Twitter έγινε επίσης δυνατή νωρίτερα μέσα στο μήνα, μετά την επιμονή του Μασκ για τη χρήση μιας δημοσκόπησης που έγινε τον Απρίλιο και στην οποία ρώτησε τα εκατομμύρια των ακολούθων του, για το αν ήθελαν τη δυνατότητα διόρθωσης των αναρτήσεων τους. Ποσοστό μεγαλύτερο του 70% απάντησε θετικά.

Ο δισεκατομμυριούχος ζήτησε επίσης, για τους χρήστες που αποσυνδέονται να ανακατευθύνονται στην ειδική σελίδα (Explore page) η οποία παρουσιάζει τις αναρτήσεις που έχουν την μεγαλύτερη απήχηση, όπως ανέφερε χθες ο αμερικανικός ιστότοπος τεχνολογίας The Verge επικαλούμενος εργαζόμενους που έχουν ενημερωθεί για το ζήτημα αυτό.

