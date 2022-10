Οικονομία

Eurostat: Στο 9,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Σταθερά συνεχίζει την ανοδική του πορεία ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 10,7% τον Οκτώβριο του 2022, από 9,9% τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Οκτώβριο (41,9%, έναντι 40,7% τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (13,1%, έναντι 11,8% τον Σεπτέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (6,0%, έναντι 5,5% τον Σεπτέμβριο) και τις υπηρεσίες (4,4%, έναντι 4,3% τον Σεπτέμβριο).

Στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 9,8% τον Οκτώβριο, από 12,1% τον Σεπτέμβριο.

Το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν τον Οκτώβριο η Εσθονία, (22,4%), η Λιθουανία (22%) και η Λετονία (21,8%).

Ακολουθούν η Ολλανδία (16,8%), η Σλοβακία (14,5%), το Βέλγιο (13,1%) και η Ιταλία (12,8%).

Το χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη καταγράφει η Γαλλία (7,1%), η Ισπανία (7,3%) και η Μάλτα (7,5%).

